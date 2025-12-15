«Την έλεγε πρεζάκι και βρομιάρα», λέει η αδελφή της 16χρονης που επιτέθηκε με πεταλούδα σε συμμαθήτρια της – Οι στιγμές πανικού που ακολούθησαν στο 60ο Γυμνάσιο Κυψέλης

Σκηνές άγριας βίας εκτυλίχθηκαν στο 60ο Γυμνάσιο Κυψέλης με πρωταγωνίστρια 16χρονη μαθήτρια, που τραυμάτισε με πεταλούδα 14χρονη συμμαθήτρια της.

Η 16χρονη είχε επιδείξει και στο παρελθόν παραβατική συμπεριφορά. Ήταν η πρώτη της μέρα στο 60ο Γυμνάσιο.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πώς συνέβη η επίθεση. «Σε όλα τα διαλείμματα καθόταν στις τουαλέτες. Πάω στην τουαλέτα και της λέω “έλα να καθίσεις μαζί μου“. Την φέρνω εδώ και δεν ήταν καλά. Δεν ξέρω, αν είχε πάρει κάτι. Όταν χτύπησε το κουδούνι πήγε στον πάνω όροφο. Εκεί ήταν το θύμα μαζί με την παρέα της και πάει και της λέει “με είπες παλιό****” της λέει “όχι”. Βγάζει την πεταλούδα και την καρφώνει στην κοιλιά και το χέρι».

«Ήρθε ένας μαθητής και μου λέει “κυρία Μαρία η καινούργια μαχαίρωσε την…. Ανέβηκα τα σκαλιά δύο δύο. Τα παιδιά κατέβαιναν από την άλλη. Βλέπω την … κατάσπρη, μέσα στα αίματα και το άλλο κορίτσι ήταν στο γραφείο χαλαρό, λες και δεν έχει συμβεί τίποτα», συμπλήρωσε.

Επιχείρησαν να λιντσάρουν την 16χρονη

Η αυτόπτης μάρτυρας επεσήμανε ότι παρενέβησαν άλλοι μαθητές για να προστατέψουν τη 14χρονη. «Θα χρειαστεί βοήθεια. Πήγαν άλλα παιδιά και την προστάτευσαν. Η παρέα της. Ήθελε να δώσει κι άλλες μαχαιριές. Πήγε να μαχαιρώσει και το άλλο παιδί που ήταν στην παρέα».

​Μαθήτρια που ήταν παρούσα σε όσα διαδραματίστηκαν είπε ότι είδε την 16χρονη να χτυπά στην κοιλιά την 14χρονη. «Και απλά μίλαγε και βγάζει την ‘πεταλούδα’ απ’ την τσέπη της και απλά την ακούμπαγε στην κοιλιά —δεν ήξερα ότι ήταν αυτό— και μετά βλέπω να τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι.

​«Νόμιζε ότι η κοπέλα που μαχαιρώθηκε την είπε’ πρεζού’, ενώ δεν την είπε αυτή. Και γι’ αυτό έγινε και τη μαχαίρωσε. Την είδα να πέφτουν αίματα στο πάτωμα», σχολίασε.

Την είπε πρεζάκι και βρομιάρα

Μετά το περιστατικό οι μαθητές που ήταν στο σημείο επιχείρησαν να λιντσάρουν την 16χρονη. «Ήθελαν να τη λιντσάρουν. Το θέμα είναι πού θα πάει τώρα αυτό το κορίτσι. Ποιος μου εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών μου;», διερωτήθηκε.

Άλλη οπτική έδωσε η αδελφή της 16χρονη, η οποία υποστήριξε ότι η 14χρονη της είχε επιτεθεί λεκτικά. «Η άλλη κοπέλα την είπε πρεζάκι και ότι ήρθε η άλλη η βρομιάρα».

Είναι μία χαρά κοπέλα

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι η αδελφή της άλλαξε σχολείο, επειδή είχε διαπληκτισμό με καθηγήτρια. «Της φώναξε και πέταξε τον καφέ από αντίδραση. Είναι η πρώτη φορά που αλλάζει σχολείο», τόνισε.

Η αδελφή της 16χρονη επέμεινε ότι δεν είναι βίαιη. «Δεν έχει τύχει να με χτυπήσει. Είναι μία χαρά κοπέλα. Δεν βλέπω κάτι περίεργο. Αντιδρά μόνο όταν την προκαλέσουν».

