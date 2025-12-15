search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 19:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 17:09

«Την έλεγε πρεζάκι και βρομιάρα», λέει η αδελφή της 16χρονης που επιτέθηκε με πεταλούδα σε συμμαθήτρια της – Οι στιγμές πανικού που ακολούθησαν στο 60ο Γυμνάσιο Κυψέλης

15.12.2025 17:09
gymnasio-kypseli

Σκηνές άγριας βίας εκτυλίχθηκαν στο 60ο Γυμνάσιο Κυψέλης με πρωταγωνίστρια 16χρονη μαθήτρια, που τραυμάτισε με πεταλούδα 14χρονη συμμαθήτρια της. 

Η 16χρονη είχε επιδείξει και στο παρελθόν παραβατική συμπεριφορά. Ήταν η πρώτη της μέρα στο 60ο Γυμνάσιο.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πώς συνέβη η επίθεση. «Σε όλα τα διαλείμματα καθόταν στις τουαλέτες. Πάω στην τουαλέτα και της λέω “έλα να καθίσεις μαζί μου“. Την φέρνω εδώ και δεν ήταν καλά. Δεν ξέρω, αν είχε πάρει κάτι. Όταν χτύπησε το κουδούνι πήγε στον πάνω όροφο. Εκεί ήταν το θύμα μαζί με την παρέα της και πάει και της λέει “με είπες παλιό****” της λέει “όχι”. Βγάζει την πεταλούδα και την καρφώνει στην κοιλιά και το χέρι». 

«Ήρθε ένας μαθητής και μου λέει “κυρία Μαρία η καινούργια μαχαίρωσε την…. Ανέβηκα τα σκαλιά δύο δύο. Τα παιδιά κατέβαιναν από την άλλη. Βλέπω την … κατάσπρη, μέσα στα αίματα και το άλλο κορίτσι ήταν στο γραφείο χαλαρό, λες και δεν έχει συμβεί τίποτα», συμπλήρωσε. 

Επιχείρησαν να λιντσάρουν την 16χρονη

Η αυτόπτης μάρτυρας επεσήμανε ότι παρενέβησαν άλλοι μαθητές για να προστατέψουν τη 14χρονη. «Θα χρειαστεί βοήθεια. Πήγαν άλλα παιδιά και την προστάτευσαν. Η παρέα της. Ήθελε να δώσει κι άλλες μαχαιριές. Πήγε να μαχαιρώσει και το άλλο παιδί που ήταν στην παρέα».

​Μαθήτρια που ήταν παρούσα σε όσα διαδραματίστηκαν είπε ότι είδε την 16χρονη να χτυπά στην κοιλιά την 14χρονη. «Και απλά μίλαγε και βγάζει την ‘πεταλούδα’ απ’ την τσέπη της και απλά την ακούμπαγε στην κοιλιά —δεν ήξερα ότι ήταν αυτό— και μετά βλέπω να τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι.

​«Νόμιζε ότι η κοπέλα που μαχαιρώθηκε την είπε’ πρεζού’, ενώ δεν την είπε αυτή. Και γι’ αυτό έγινε και τη μαχαίρωσε. Την είδα να πέφτουν αίματα στο πάτωμα», σχολίασε.

Την είπε πρεζάκι και βρομιάρα

Μετά το περιστατικό οι μαθητές που ήταν στο σημείο επιχείρησαν να λιντσάρουν την 16χρονη. «Ήθελαν να τη λιντσάρουν. Το θέμα είναι πού θα πάει τώρα αυτό το κορίτσι. Ποιος μου εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών μου;», διερωτήθηκε. 

Άλλη οπτική έδωσε η αδελφή της 16χρονη, η οποία υποστήριξε ότι η 14χρονη της είχε επιτεθεί λεκτικά. «Η άλλη κοπέλα την είπε πρεζάκι και ότι ήρθε η άλλη η βρομιάρα». 

Είναι μία χαρά κοπέλα

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι η αδελφή της άλλαξε σχολείο, επειδή είχε διαπληκτισμό με καθηγήτρια. «Της φώναξε και πέταξε τον καφέ από αντίδραση. Είναι η πρώτη φορά που αλλάζει σχολείο», τόνισε. 

Η αδελφή της 16χρονη επέμεινε ότι δεν είναι βίαιη. «Δεν έχει τύχει να με χτυπήσει. Είναι μία χαρά κοπέλα. Δεν βλέπω κάτι περίεργο. Αντιδρά μόνο όταν την προκαλέσουν».

Διαβάστε επίσης

Κυψέλη: Με «πεταλούδα» μαχαίρωσε την συμμαθήτριά της η 16χρονη στο 60ο Γυμνάσιο – Είχε ξανά παραβατική συμπεριφορά

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τον Τσιάρα «επιστρατεύει» η κυβέρνηση για να απαντήσει στα αιτήματα των αγροτών – Αμετακίνητα τα μπλόκα, ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης

Η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για τον Νοέμβριο βρίσκεται στην Καλαμάτα και απεικονίζει τη Μαρία Κάλλας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kideia_lenas-samara_vaggelis-marinakis
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

kalpes 43- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Συντριπτικά υπέρ των αγροτών οι πολίτες, δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις και για 6 στους 10 ψηφοφόρους ΝΔ

theodorikakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Θεοδωρικάκου – Φάμελλου για ακρίβεια και… εξώστη του Παλλάς

lefkada
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό αγοριού 2 ετών από δεξαμενή (Photos)

tileorasi
MEDIA

Οι συνήθειες τηλεθέασης στις κορυφαίες προτιμήσεις του σαββατοκύριακου (13,14/12) δεν άλλαξαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 19:57
kideia_lenas-samara_vaggelis-marinakis
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

kalpes 43- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Συντριπτικά υπέρ των αγροτών οι πολίτες, δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις και για 6 στους 10 ψηφοφόρους ΝΔ

theodorikakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Θεοδωρικάκου – Φάμελλου για ακρίβεια και… εξώστη του Παλλάς

1 / 3