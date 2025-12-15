search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 17:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 14:53

Κυψέλη: Με «πεταλούδα» μαχαίρωσε την συμμαθήτριά της η 16χρονη στο 60ο Γυμνάσιο – Είχε ξανά παραβατική συμπεριφορά

15.12.2025 14:53
gymnasio-kypseli

Η 16χρονη που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 14χρονο κορίτσι σε γυμνάσιο της Κυψέλης, κρατείται από τις αρχές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και μαρτυρίες άλλων μαθητριών, η δράστις έβγαλε μία «πεταλούδα» και μαχαίρωσε τη νεαρή μαθήτρια στο χέρι και την κοιλιά, ενώ την κατηγορούν και για bullying.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ίδιοι οι συμμαθητές της και οι καθηγητές την ακινητοποίησαν πριν κάνει μεγαλύτερο κακό στην 14χρονη που έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων.

Η φερόμενη ως δράστης παρά την διαφορά ηλικίας, ήταν συμμαθήτρια της 14χρονης.

Φέρεται να είχε συχνά προβληματική συμπεριφορά και μάλιστα της είχε γίνει ήδη αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με μαρτυρία εργαζόμενου στο σχολείο, η 16χρονη πρόσφατα είχε μεταφερθεί στο σχολείο της Κυψέλης, καθώς στο προηγούμενο που βρισκόταν είχε προκαλέσει ξανά επεισόδιο σε άλλο σχολείο της Αθήνας πολύ πρόσφατα και την είχαν διώξει γιατί κι εκεί είχε βγάλει μαχαίρι απειλώντας μαθήτρια.

Η 16χρονη έχει προσαχθεί και αναμένεται η προσαγωγή να μετατραπεί σε σύλληψη, ενώ το θύμα της επίθεσης, έκανε ράμματα στα τραύματά της και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Εντοπισμός λέμβου με 80 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες

Συνελήφθη ο «Έλληνας Εσκομπάρ» για το πλοίο με την κοκαΐνη ανοιχτά της Γαλλίας – Το «ιστορικό» του πρώην ποδοσφαιρικού παράγοντα

Τραγωδία στην Ηλεία: 34χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα – Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

«Την έλεγε πρεζάκι και βρομιάρα», λέει η αδελφή της 16χρονης που επιτέθηκε με πεταλούδα σε συμμαθήτρια της – Οι στιγμές πανικού που ακολούθησαν στο 60ο Γυμνάσιο Κυψέλης

latinopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ομόφωνα πρόεδρος της Φωνής Λογικής, στο πρώτο συνέδριο του κόμματος

one-battle-after-another_2409_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

46α βραβεία «London Film Critics’ Circle»: Το «One Battle After Another» σάρωσε με 9 υποψηφιότητες – Ακολουθούν τα «Hamnet» και «Sinners» (photos)

lamia sxoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σχολικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κι έπεσε σε χαντάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 17:12
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα – Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

gymnasio-kypseli
ΕΛΛΑΔΑ

«Την έλεγε πρεζάκι και βρομιάρα», λέει η αδελφή της 16χρονης που επιτέθηκε με πεταλούδα σε συμμαθήτρια της – Οι στιγμές πανικού που ακολούθησαν στο 60ο Γυμνάσιο Κυψέλης

latinopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Ομόφωνα πρόεδρος της Φωνής Λογικής, στο πρώτο συνέδριο του κόμματος

1 / 3