Κυψέλη: Με «πεταλούδα» μαχαίρωσε την συμμαθήτριά της η 16χρονη στο 60ο Γυμνάσιο – Είχε ξανά παραβατική συμπεριφορά

Η 16χρονη που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 14χρονο κορίτσι σε γυμνάσιο της Κυψέλης, κρατείται από τις αρχές.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και μαρτυρίες άλλων μαθητριών, η δράστις έβγαλε μία «πεταλούδα» και μαχαίρωσε τη νεαρή μαθήτρια στο χέρι και την κοιλιά, ενώ την κατηγορούν και για bullying.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ίδιοι οι συμμαθητές της και οι καθηγητές την ακινητοποίησαν πριν κάνει μεγαλύτερο κακό στην 14χρονη που έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων.

Η φερόμενη ως δράστης παρά την διαφορά ηλικίας, ήταν συμμαθήτρια της 14χρονης.

Φέρεται να είχε συχνά προβληματική συμπεριφορά και μάλιστα της είχε γίνει ήδη αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με μαρτυρία εργαζόμενου στο σχολείο, η 16χρονη πρόσφατα είχε μεταφερθεί στο σχολείο της Κυψέλης, καθώς στο προηγούμενο που βρισκόταν είχε προκαλέσει ξανά επεισόδιο σε άλλο σχολείο της Αθήνας πολύ πρόσφατα και την είχαν διώξει γιατί κι εκεί είχε βγάλει μαχαίρι απειλώντας μαθήτρια.

Η 16χρονη έχει προσαχθεί και αναμένεται η προσαγωγή να μετατραπεί σε σύλληψη, ενώ το θύμα της επίθεσης, έκανε ράμματα στα τραύματά της και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Εντοπισμός λέμβου με 80 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες

Συνελήφθη ο «Έλληνας Εσκομπάρ» για το πλοίο με την κοκαΐνη ανοιχτά της Γαλλίας – Το «ιστορικό» του πρώην ποδοσφαιρικού παράγοντα

Τραγωδία στην Ηλεία: 34χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του