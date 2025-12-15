search
Κρήτη: Εντοπισμός λέμβου με 80 μετανάστες στους Καλούς Λιμένες

15.12.2025 12:31
LIMENIKO NEW

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 80 μεταναστών προχώρησαν σήμερα, Δευτέρα (15/12), οι λιμενικές αρχές της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, μία λέμβος στην οποία επέβαιναν 80 μετανάστες εντοπίστηκε να πλέει στην θαλάσσια περιοχή 43 ν.μ νότια των Καλών Λιμένων.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης συντόνισε την επιχείρηση, ενώ ένα σκάφος της Frontex εντόπισε τη λέμβο.

Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

