Τραγωδία στη Σάμο: Νεκρό 12χρονο αγόρι σε άφιξη μεταναστών, χτυπήθηκε από την προπέλα – 37 διασωθέντες

Τριανταεπτά μετανάστες και το πτώμα ενός 12χρονου αγοριού εντοπίστηκαν τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (8/12) στην ακτή Σβάλα Σάμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Λιμενικό, τους μετανάστες αποβίβασε στη συγκεκριμένη περιοχή σκάφος, ο χειριστής του οποίου, μόλις αντιλήφθηκε ότι περιπολικό του Λιμενικού προσεγγίζει το σημείο, διέφυγε, εγκαταλείποντας το σκάφος σε παρακείμενη παραλία.

Για τον εντοπισμό του χειριστή του σκάφους έχουν ξεκινήσει αναζητήσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Το πτώμα του ανήλικου αγοριού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για ιατροδικαστική εξέταση. Το παιδί βρέθηκε διαμελισμένο από την προπέλα του σκάφους.

Οι 37 μετανάστες βρίσκονται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Σάμου και αναμένεται να μεταφερθούν στο ΚΥΤ Σάμου για καταγραφή και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

