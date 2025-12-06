search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 21:01
ΕΛΛΑΔΑ

06.12.2025 19:57

Τραγωδία στην Κρήτη: Βυθίστηκε σκάφος που μετέφερε μετανάστες – 18 επιβαίνοντες εντοπίστηκαν νεκροί

06.12.2025 19:57
Πολύνεκρη τραγωδία σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης, όταν φουσκωτή λέμβος που μετέφερε 20 μετανάστες βυθίστηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τους επιβαίνοντες, μόλις δύο κατάφεραν να επιζήσουν, ενώ οι υπόλοιποι 18 εντοπίστηκαν νεκροί, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις του Λιμενικού, μεταξύ των οποίων και σκάφος που αναχώρησε από το Ηράκλειο. Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

ΕΛΛΑΔΑ

Ξύλο και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλου – Πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια

ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού: Θάνατος ενός εργάτη

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0: Πρωταθλητής χειμώνα με περίπατο

ΚΟΣΜΟΣ

Μασκ μετά το πρόστιμο στο X: «Καταργήστε την Ευρωπαϊκή Ένωση»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eurostat εκθέτει τον κυβερνητικό μύθο για το εισόδημα των Ελλήνων: 28% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το 27,6 στον κίνδυνο φτώχειας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το διάσημο αγροτικό που καίει 6,2 lt/100km - Πότε έρχεται στην Ελλάδα (photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Kάτω από τον κατώτατο μισθό των μεικτών 880 € η μέση κύρια σύνταξη στην Ελλάδα - Αυξήθηκαν οι «poor pensioners»

LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Ξύλο και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλου – Πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια

ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο εργοτάξιο του Ελληνικού: Θάνατος ενός εργάτη

ΕΛΛΑΔΑ

