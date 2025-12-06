Τραγωδία στην Κρήτη: Βυθίστηκε σκάφος που μετέφερε μετανάστες – 18 επιβαίνοντες εντοπίστηκαν νεκροί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Πολύνεκρη τραγωδία σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης, όταν φουσκωτή λέμβος που μετέφερε 20 μετανάστες βυθίστηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Από τους επιβαίνοντες, μόλις δύο κατάφεραν να επιζήσουν, ενώ οι υπόλοιποι 18 εντοπίστηκαν νεκροί, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.
Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις του Λιμενικού, μεταξύ των οποίων και σκάφος που αναχώρησε από το Ηράκλειο. Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.
Διαβάστε επίσης:
Κινητοποιήσεις αγροτών: Κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για δύο ώρες
Χανιά: Πένθος στον αθλητικό σύλλογο ΑμεΑ «Αετοί της Κρήτης» για την απώλεια του 45χρονου μπασκετμπολίστα σε τροχαίο
Κακοκαιρία Byron: Άλλαξε χρώμα στον Θερμαϊκό – Σοκαριστικό βίντεο με drone
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.