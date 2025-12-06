Τραγωδία στην Κρήτη: Βυθίστηκε σκάφος που μετέφερε μετανάστες – 18 επιβαίνοντες εντοπίστηκαν νεκροί

Πολύνεκρη τραγωδία σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης, όταν φουσκωτή λέμβος που μετέφερε 20 μετανάστες βυθίστηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τους επιβαίνοντες, μόλις δύο κατάφεραν να επιζήσουν, ενώ οι υπόλοιποι 18 εντοπίστηκαν νεκροί, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις του Λιμενικού, μεταξύ των οποίων και σκάφος που αναχώρησε από το Ηράκλειο. Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

