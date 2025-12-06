Κινητοποιήσεις αγροτών: Κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για δύο ώρες

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες και σήμερα σε όλη την Ελλάδα, με τις κινητοποιήσεις τους να ενισχύονται. Στη Θεσσαλονίκη έχουν στηθεί τέσσερα μπλόκα σε Μάλγαρα, Χαλκηδόνα, Πράσινα Φανάρια και Δερβένι, με το τελευταίο μπλόκο να προστίθεται σήμερα.

Στα Μάλγαρα το ρεύμα εξόδου προς Αθήνα παραμένει κλειστό επ’ αόριστον και επιτρέπεται η διέλευση σε οχήματα για λόγους έκτακτης ανάγκης, ενώ όπως αποφασίστηκε σήμερα για δύο ώρες, από τις 18.30 θα παραμείνει κλειστό και το ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη.

Πριν λίγο το μπλόκο των αγροτών επισκέφτηκαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ενώ αναμένονται και ευρωβουλευτές του ΚΚΕ να βρεθούν στο σημείο και να έχουν συνάντηση με τους αγρότες.

