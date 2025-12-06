Με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας στον Μπράλο «απαντούν» στον Μητσοτάκη οι αγρότες: Νέα μπλόκα σε Κρήτη, Ξάνθη, Φθιώτιδα

Με νέα μπλόκα σε Κρήτη, Ξάνθη και Φθιώτιδα «απάντησαν» οι αγρότες στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για διάλογο.

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου, οι αγρότες της Φθιώτιδας έκλεισαν την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ύψος του Μπράλου.

Περισσότερα από 300 τρακτέρ -τα οποία είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί κομβόι από πολλές περιοχές της Φθιώτιδας, τη Δυτική Φθιώτιδα, τα καμποχώρια της Λαμίας, την περιοχή Μώλου και Θερμοπυλών, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια και άλλα χωριά- παρατάχθηκαν στον αυτοκινητόδρομο, την ώρα που εκατοντάδες αγροτικά οχήματα βρίσκονται στους παράδρομους σε κατάσταση αναμονής.

Σύμφωνα με το lamiareport, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κρατήσουν σκληρή στάση απέναντι στην κυβέρνηση μέχρι να λυθούν τα προβλήματά τους, τα οποία -όπως τονίζουν- «είναι ζωής ή θανάτου».

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι αγρότες βρίσκονται σε επικοινωνία με συναδέλφους τους από τον Δομοκό για την ενίσχυση του το μπλόκο με επιπλέον 100 τρακτέρ. Δεν αποκλείεται μάλιστα και αποκλεισμός των παραδρόμων.

Κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλα χωριά.

«Ήρθαμε για να μείνουμε», διαμηνύει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, εκφράζοντας και τους υπόλοιπους συναδέλφους του.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε από τον Μαρκόπουλο τους αγρότες να πάνε «με συγκεκριμένα αιτήματα και εμείς εδώ είμαστε να τα δούμε».

«Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή για διάλογο – οι αγρότες να έρθουν συντεταγμένα, με συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα και είμαστε εδώ να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, οι διαμαρτυρίες να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο», είπε ο πρωθυπουργός.

Κουτσούμπας: Βαστάτε γερά, στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα σας

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλία, ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκέφθηκε το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας.

«Είμαστε εδώ ακριβώς γιατί στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα, και εδώ στη Θεσσαλία, γιατί είναι αγώνας με αιτήματα σωστά. Συμφωνούμε με όλα αυτά που έχει θέσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Συμφωνούμε με τις μορφές πάλης που επιλέγουν οι ίδιοι οι αγρότες, γιατί είναι δικό τους ζήτημα, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, να αποφασίσουν να κρατήσουν τα μπλόκα και να έχει αποτελέσματα αυτός ο αγώνας. Και βεβαίως, να ανοίξει μια προοπτική γι’ αυτόν εδώ τον τόπο, γιατί ρημάζει, γιατί διώχνει τον Έλληνα αγρότη, τον βιοπαλαιστή από τη γη του, από το χωριό του. Αυτά τα ζητήματα είναι στο επίκεντρο της πολιτικής του ΚΚΕ. Επίκαιρες ερωτήσεις κάνουμε στη Βουλή, θα συνεχίσουμε. Κυρίως, θα είμαστε στους δρόμους του αγώνα. Βαστάτε γερά!», δήλωσε.

Κλειστός από την Παρασκευή ο κόμβος της Θήβας

Κλειστός παραμένει από χθες και ο κόμβος της Θήβας στη Βοιωτία, ενώ για αύριο Κυριακή προγραμματίζεται νέα μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο, με στόχο νέους αποκλεισμούς.

Ξάνθη: Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Εγνατία

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων έχει προγραμματιστεί σήμερα έως τις 17:00 στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Ανισόπεδο Κόμβο Βαφέικων έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Ιάσμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ξάνθη προς Κομοτηνή, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής, περνώντας από το Πόρτο Λάγος.

Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές ρυθμίσεις που είχαν ανακοινωθεί χθες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

– Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο χιλιομετρικής θέσης 561+500 της Εγνατίας Οδού (μεσοδιάστημα Δυτικού Κόμβου Κομοτηνής), χωρίς να επηρεάζονται οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του κόμβου.

Εκτροπή όλων των οχημάτων που κινούνται από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής, με την κυκλοφορία προς Ξάνθη να διεξάγεται μέσω της Εθνικής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνιστά στους οδηγούς να ακολουθούν τις σημάνσεις και τις παρακαμπτήριες διαδρομές για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Οδηγοί ταξί και φορτηγών στο πλευρό των αγροτών στον Προμαχώνα

Στο μπλόκο των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στον Προμαχώνα βρέθηκαν σήμερα οδηγοί ταξί και φορτηγών.

Οι οδηγοί ταξί με μηχανοκίνητη πορεία έφτασαν από την πόλη των Σερρών στον μεθοριακό σταθμό, θέλοντας να εκφράσουν τη στήριξη τους στον αγώνα των αγροτών.

Ο πρόεδρος του σωματείου ιδιοκτητών ταξί Νομού Σερρών, Γιάννης Μπέλας -μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών- είπε, ότι η παρουσία τους στον Προμαχώνα είναι για να δηλώσουν τη στήριξη τους στον πρωτογενή τομέα και τον δίκαιο αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων.

Σε λίγη ώρα φτάνουν στον Προμαχώνα οδηγοί φορτηγών δημοσίας χρήσης συμπαραστεκόμενοι στην κινητοποίηση των αγροτών.

Στο πλευρό τους με ζεστό τραχανά μέλη οικογενειακής φάρμας

Ζεστό τραχανά προσφέρουν στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους που βρίσκονται στο μπλόκο του Προμαχώνα τα μέλη μιας οικογενειακής φάρμας οικογενειακής φάρμας Γαϊδουριων από το Ακριτοχώρι του Δήμου Σιντικής. Με όλη την αγάπη μας και γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι πήραμε αυτήν την πρωτοβουλία για να δείξουμε κι εμείς με πράξεις τη στήριξη μας στον αγώνα τους. Από πέντε χρονών είμαι μέσα στα ζώα και γνωρίζω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Φέραμε σήμερα ένα ελληνικό φαγητό, τον τραχανά που παρασκευάζεται από τοπικά προϊόντα είπε στην ΕΡΤ Σερρών η κ. Αποστολία Στεφανίδου που βρίσκεται στον Προμαχώνα μαζί με το γιο της, Γιώργο.

Θεσσαλονίκη: Και 4ο αγροτικό μπλόκο σήμερα θα δημιουργηθεί στο Δερβένι Λαγκαδά

Παραγωγοί του δήμου Λαγκαδά αναμένεται να δημιουργήσουν σήμερα και νέο μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Πρόκειται για το 4ο κατά σειρά αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο πέριξ της Θεσσαλονίκης, το οποίο συμπληρώνει τα μπλόκα στα Πράσινα Φανάρια, στον κόμβο της Χαλκηδόνας και στον κόμβο των Μαλγάρων.

Πιο αναλυτικά, στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την Δευτέρα ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοιγοκλείνει καθημερινά. Στη Χαλκηδόνα ανοιγοκλείνει καθημερινά η πρόσβαση στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Στα Πράσινα Φανάρια έχει διακοπεί η πρόσβαση από την Λ. Γεωργική Σχολή προς το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων.

Στον «χορό» των κινητοποιήσεων και οι αγρότες της Ρόδου

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν στις 15 Δεκεμβρίου, οι αγρότες της Ρόδου.

Σε πρώτη φάση θα κατέλθουν με τα αγροτικά τους αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης, ενώ τα τρακτέρ θα είναι στις πλατείες των χωριών σε ετοιμότητα.

Οι αγρότες θα επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους σε Περιφέρεια και Δήμο και θα ζητήσουν τη σύγκληση τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και του Περιφερειακού, προκειμένου τα δύο θεσμικά όργανα να ταχθούν στο πλευρό τους. Στη συνέχεια θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου για να ενημερωθούν οι πολίτες.

«Ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο αφανίζεται» δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο επικεφαλής του Συντονιστικού Οργάνου Αγροτών Νότιας Ρόδου, Γιώργος Σαββίδης.

Οι αγρότες εκφράζουν την έντονη ανησυχία του για τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και την τροποποίηση που σχετίζει την παραγωγή με το προϊόν. «Το προϊόν που καλλιεργούμε καταστρέφεται από τα ελάφια. Τι προϊόν θα δείξουμε» ανέφερε το μέλος του Συντονιστικού Οργάνου, Νίκος Φραζής.

Σημειώνεται, ότι μεγάλο πρόβλημα για τους αγρότες της Ρόδου παραμένουν τα ελάφια που καταστρέφουν τις καλλιέργειες, με το κράτος -όπως ισχυρίζονται- να μην δίνει λύση παρά τις δεσμεύσεις που έχει κατά καιρούς αναλάβει. Σημαντικό πρόβλημα είναι και η λειψυδρία, με τους αγρότες να καταγγέλλουν ότι δεν γίνονται έργα άρδευσης στο νησί.

Ηράκλειο: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτοκτηνοτρόφων στον κόμβο των Πεζών

Δυναμική κινητοποίηση πραγματοποιούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι από νωρίς το πρωί στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από κάλεσμα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτρόφων Συλλόγων Ηράκλειου.

Δεκάδες οχήματα έχουν συγκεντρωθεί στον κόμβο των Πεζών, και συνεχώς ενισχύονται με τρακτέρ και αγρότες.

Στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων βρίσκονται δεκάδες εκπρόσωποι εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων που εκφράζουν τη στήριξη στον δίκαιο αγώνα τους.

Ανά διαστήματα οι αγροτοκτηνοτρόφοι κλείνουν συμβολικά τον δρόμο ενώ αύριο προετοιμάζονται να βγουν στον δρόμο και οι αγροτοκτηνοτρόφοι των Χανίων που δίνουν ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στα Μεγάλα Χωράφια για να στήσουν μπλόκο.

Δυναμικές κινητοποιήσεις αγροτοκτηνοτρόφων στα διόδια Ακτίου και στη Σάμη Κεφαλονιάς

Μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε, το πρωί, και στα διόδια του Ακτίου, στην είσοδο της υποθαλάσσιας σήραγγας, από τα μπλόκα των αγροτών της Πρέβεζας και της Αιτωλοακαρνανίας. Το συλλαλητήριο οργανώθηκε από το μπλόκο του Λούρου (Πρέβεζα) και το μπλόκο της Βόνιτσας (Αιτωλοακαρνανία), στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού των βιοπαλαιστών αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων.

Έξω από τα διόδια, παρουσία εκατοντάδων συγκεντρωμένων και με τη στήριξη μελών σωματείων εργαζομένων, κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα από βαρέλια στο οδόστρωμα, σε μια δυνατή, συμβολική κίνηση που αποτύπωσε την απόγνωσή τους: πουλάνε το γάλα τους σε εξευτελιστικές τιμές, την ώρα που το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί και τα κοπάδια τους χτυπιούνται αλύπητα από την ευλογιά και τον καταρροϊκό πυρετό.

Μετά τις ομιλίες, οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες των διοδίων, αφήνοντας τα αυτοκίνητα να περνούν ελεύθερα, στέλνοντας το μήνυμα πως «δεν είμαστε εμείς που εμποδίζουμε τη μετακίνηση του λαού, αλλά οι μεγάλες κατασκευαστικές στις οποίες η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει τους δρόμους».

Στη συνέχεια, τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα επέστρεψαν στα μπλόκα του Λούρου και της Βόνιτσας, με τους αγωνιζόμενους αγρότες αποφασισμένους να κλιμακώσουν τον αγώνα τους τις επόμενες μέρες.

Στο «χορό» των κινητοποιήσεων βρίσκονται και οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κεφαλονιάς, που πραγματοποίησαν μαζική συγκέντρωση στο Δημαρχείο Σάμης.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του Δημαρχείου, επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον δήμαρχο απαιτώντας να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να στηριχθεί και κάλεσαν σε μηχανοκίνητο συλλαλητήριο στο Αργοστόλι τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη, με συγκέντρωση στις 11 π.μ. στον κόμβο Μαρίνου.

