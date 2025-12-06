Στο Νοσοκομείο Καβάλας η Πηγή Δεβετζή – Τούμπαρε το αμάξι της σε τούνελ

Στο Νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται η Πηγή Δεβετζή, μετά το τροχαίο που είχε με το αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ολυμπιονίκης νοσηλεύεται ελαφρά τραυματισμένη σε κατάσταση σοκ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, παρά μόνο πως το αυτοκίνητό της τούμπαρε σε τούνελ.

