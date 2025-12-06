Σοκ στη Ζάκυνθο: Νεκρό 2χρονο παιδί από επίθεση σκύλου

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Ζακύνθου με την είδηση του θανάτου ενός παιδιού μόλις δύο ετών από επίθεση σκύλου, στο χωριό Άγιος Λέοντας στη Ζάκυνθο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκυλί επιτέθηκε στο δίχρονο παιδάκι και το δάγκωσε θανατηφόρα στο λαιμό. Tο δίχρονο παιδί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ο οποίος, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς, κατέληξε.

Δεν έχει μέχρι στιγμής διευκρινιστεί αν ο σκύλος ανήκε στην οικογένεια.

Διαβάστε επίσης:

Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Αττική – Εικόνες καταστροφής μετά την υπερχείλιση παραπόταμου του Ενιπέα

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες – Ενιχύουν τα μπλόκα, περισσότερα από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες – Ενιχύουν τα μπλόκα