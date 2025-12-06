search
ΚΟΣΜΟΣ

06.12.2025 14:56

Φρικτή τραγωδία στο Τενεσί: Παππούς και 3 μηνών εγγονή κατασπαράχθηκαν από 7 πίτμπουλ

06.12.2025 14:56
ASTYNOMIA USA

Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Τενεσί όταν ένας 50χρονος παππούς και η 3 μηνών εγγονή του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους, θύματα επίθεσης από το οικογενειακό τους κοπάδι από πίτμπουλς, γνωστά για τις επιθέσεις τους στην περιοχή. Η αστυνομία αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει τα επτά σκυλιά για να φτάσει στα θύματα, τα οποία, δυστυχώς, ήταν ήδη νεκρά όταν οι αστυνομικοί έφτασαν.

Σοκαριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας

Η επίθεση εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όταν οι αρχές βρήκαν το άψυχο σώμα του 50χρονου Τζέιμς Αλέξαντερ Σμιθ μέσα στο σπίτι του, ενώ η 3 μηνών εγγονή του, που βρισκόταν ακόμα ζωντανή, δέχθηκε σφοδρή επίθεση από τα επτά pit bulls της οικογένειας. Η αστυνομία, αναγκασμένη να πυροβολήσει τα σκυλιά για να πλησιάσει τα θύματα, διαπίστωσε ότι το βρέφος είχε ήδη πεθάνει όταν έφτασαν στο σημείο.

Σε κατάσταση σοκ η γειτονιά, προηγούμενες επιθέσεις από τα σκυλιά

Ο γείτονας Μπράιαν Κίρμπι, ο οποίος είχε δει τα ίδια σκυλιά να σκοτώνουν τη γάτα του μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, ανέφερε ότι βρήκε την τραυματισμένη μητέρα του βρέφους να φωνάζει στους δρόμους. Παρά τις επιθέσεις που είχαν δεχτεί ζώα της γειτονιάς, ο Κίρμπι δήλωσε ότι δεν φανταζόταν ποτέ ότι τα σκυλιά θα επιτίθονταν σε ανθρώπους. «Δεν πιστεύω ότι αυτό έγινε με πρόθεση. Νομίζω ότι απλά οι άνθρωποι έχουν ζώα και πρέπει να τα κρατούν καλύτερα», πρόσθεσε ο Κίρμπι.

Συνεχιζόμενη ανησυχία για τα σκυλιά και την οικογένεια

Η Ρεβέκα Άνταμς, κάτοικος απέναντι από το σπίτι της οικογένειας, είπε ότι η μητέρα του βρέφους φώναζε «το μωρό μου» όταν οι αρχές έφτασαν στον τόπο της τραγωδίας. Σύμφωνα με την Άνταμς, τα pit bulls της οικογένειας συχνά έσπαγαν τον φράχτη και επιτίθονταν σε άλλα ζώα της γειτονιάς. «Τα είχα δει να είναι επιθετικά απέναντι σε ζώα, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έκαναν το ίδιο με τα παιδιά», δήλωσε η Άνταμς.

Οι αρχές εξετάζουν το παρελθόν των σκυλιών και την οικογένεια

Οι αρχές τώρα ερευνούν το ιστορικό των σκυλιών και εξετάζουν αν υπήρξαν προηγούμενα προβλήματα με τα ζώα και την οικογένεια, ενώ οι σκύλοι που επιτέθηκαν έχουν κατασχεθεί από την υπηρεσία Ζώων του Τούλαχομα. Η τραγωδία αυτή έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινότητα και θέτει σοβαρά ερωτήματα για την ευθύνη των ιδιοκτητών των ζώων και τη διαχείριση επικίνδυνων σκύλων. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ η οικογένεια και οι γείτονες προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια και την τραγωδία που έπληξε το σπίτι τους.

ASTYNOMIA USA
ΚΟΣΜΟΣ

