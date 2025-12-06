Εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια – Ρωσικό πλήγμα στο σιδηρόδρομο κοντά στο Κίεβο

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), επικαλούμενος τον γενικό διευθυντή του Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

Ο πυρηνικός σταθμός επανασυνδέθηκε σε μία γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικής τάσης 330 κιλοβόλτ, μετά από διακοπή λειτουργίας μισής ώρας, ενώ δεν έχει ακόμη συνδεθεί με μία γραμμή 750 κιλοβόλτ, σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ.

Οι εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη διάρκεια της νύχτας επηρέασαν τη λειτουργία του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας, ενθαρρύνοντας τους λειτουργικούς πυρηνικούς σταθμούς να μειώσουν την παραγωγή τους, πρόσθεσε ο ΔΟΑΕ.

Ρωσικά drones και πύραυλοι έπληξαν σιδηροδρομικό κόμβο κοντά στο Κίεβο

Σιδηροδρομικός κόμβος κοντά στο Κίεβο δέχθηκε επίθεση στη διάρκεια μεγάλης κλίμακας ρωσικών πληγμάτων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πυραύλους που σημειώθηκαν τη νύχτα, από τα οποία επλήγη το αμαξοστάσιο και βαγόνια τρένων, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Ukrzaliznytsia.

Η εταιρεία δεν ανέφερε απώλειες από την επίθεση αυτή στη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Φάστιβ.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στον ενεργειακό τομέα και τις υποδομές της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, βάζοντας στο στόχαστρο σταθμούς ηλεκτροδότησης και σιδηροδρομικούς κόμβους.

«Η Ρωσία εξακολουθεί να αγνοεί κάθε ειρηνευτική προσπάθεια και αντ’αυτού πλήττει κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού μας συστήματος και των σιδηροδρόμων», τόνισε σε ανάρτησή του στο X ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα.

«Αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει καμία απόφαση για την ενίσχυση της Ουκρανίας και την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία. Και ειδικά όχι υπό το πρόσχημα της ειρηνευτικής διαδικασίας», πρόσθεσε.

Η Ukrzaliznytsia διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι αναγκάστηκε να ματαιώσει διάφορα δρομολόγια του προαστιακού κοντά στην πρωτεύουσα και την πόλη Τσερνίχιβ στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν παράλληλα πυρκαγιά και ζημιές στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού και του αμαξοστασίου, χωρίς να διευκρινίσουν περαιτέρω. Επίσης ανέφεραν επίθεση σε υποδομή στην περιφέρεια Τσερνίχιβ.

Στοχοθετήθηκαν εγκαταστάσεις ρεύματος και θέρμανσης, ανακοίνωσε ουκρανικό υπουργείο Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Περιφερειών

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 653 drones και 51 πυραύλους στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας. Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 585 drones και 30 πυραύλους, διευκρίνισε.

Στην επίθεση αυτή στοχοθετήθηκαν εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης στις περιφέρειες Τσερνίχιβ, Ζαπορίζια, Λβιβ και Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Περιφερειών.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, το υπουργείο διευκρίνισε ότι 9.500 πελάτες παρέμεναν χωρίς θέρμανση και 34.000 χωρίς νερό στην περιφέρεια της Οδησσού στη νότια Ουκρανία.

«Λιμενικές εγκαταστάσεις (στην Οδησσό) δέχθηκαν επίσης επίθεση: έχει διακοπεί η ενεργειακή τροφοδότηση σε τμήμα της υποδομής και οι αρμόδιοι φορείς έχουν στραφεί στην τροφοδότηση σε ρεύμα από εφεδρικά συστήματα γεννητριών», σύμφωνα με το υπουργείο.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι επιθέσεις έπληξαν ενεργειακές υποδομές σε οκτώ περιφέρειες στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος.

«Επείγουσες εργασίες επισκευής βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφάλειας. Οι ενεργειακές εταιρείες κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση για όλους τους πελάτες το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανάρτησή του επίσης στο Telegram.

