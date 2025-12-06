Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος: ΗΠΑ και Ουκρανία χαράσσουν οδικό χάρτη ειρήνης – Ρωσική απειλή για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία

Σε παράλληλες διπλωματικές διεργασίες σε ΗΠΑ και Ευρώπη, Ουκρανία και σύμμαχοί της συζητούν το πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ η Μόσχα προειδοποιεί την ΕΕ για «σοβαρές συνέπειες» σε περίπτωση χρήσης των παγωμένων ρωσικών πόρων για τη στήριξη του Κιέβου.

Συνεχίζονται οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ουκρανίας για μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία

Οποιαδήποτε ουσιαστική πρόοδος προς μια συμφωνία ειρήνης θα εξαρτηθεί από τη βούληση της Ρωσίας, τόνισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά τη δεύτερη ημέρα συζητήσεων ανάμεσα σε αμερικανική και ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα. Οι συνομιλίες, στις οποίες συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ, συνεχίζονται και σήμερα.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν το πλαίσιο «διευθετήσεων ασφαλείας» καθώς και οι αποτρεπτικές δυνατότητες που θεωρούνται απαραίτητες για τη διατήρηση μιας διαρκούς ειρήνης. Ο Ουκρανός Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας ανέφερε ότι η ομάδα είχε την έκτη της συνάντηση σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Ο υπουργός Ουμέροφ επανέλαβε ότι προτεραιότητα για το Κίεβο αποτελεί μια διευθέτηση που θα προστατεύει την ανεξαρτησία και κυριαρχία της χώρας και θα διασφαλίζει ένα σταθερό, δημοκρατικό μέλλον.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τα αποτελέσματα πρόσφατης επαφής της αμερικανικής πλευράς με Ρώσους αξιωματούχους, αλλά και τα πιθανά βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου. Συμφώνησαν ότι η πραγματική πρόοδος απαιτεί από τη Ρωσία να αποδείξει σοβαρή πρόθεση για αποκλιμάκωση και παύση των επιθέσεων.

Παράλληλα, εξετάστηκε ξεχωριστά η «ατζέντα για τη μελλοντική ευημερία», η οποία αφορά την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, τις κοινές οικονομικές πρωτοβουλίες με τις ΗΠΑ και τον σχεδιασμό μακροπρόθεσμων έργων ανάκαμψης.

Ρωσική προειδοποίηση στην ΕΕ για τη χρήση παγωμένων πόρων

Ενώ οι ΗΠΑ και η Ουκρανία συζητούν το πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις γύρω από τη χρηματοδότηση του Κιέβου. Ο Ρώσος πρεσβευτής στη Γερμανία, Σεργκέι Νετσάγεφ, προειδοποίησε ότι η χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων χωρίς τη συγκατάθεση της Μόσχας θα αποτελούσε «κλοπή» και θα είχε «πολύ σοβαρές συνέπειες» για την ΕΕ.

Κατά τον διπλωμάτη, κινδυνεύει η φήμη της ΕΕ στον επιχειρηματικό κόσμο, ενώ ενδέχεται να προκληθούν ατελείωτες νομικές προσφυγές και να δημιουργηθεί «νομική αναρχία» με επιπτώσεις στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα — με πρώτη πληγείσα την Ευρώπη.

Βερολίνο και Βρυξέλλες αναζητούν λύση χωρίς να απειληθεί το ευρώ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συναντήθηκε στο Βέλγιο με τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βεβέρ και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκειμένου να συζητήσουν την πρόταση της Επιτροπής για αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών πόρων υπέρ της Ουκρανίας.

Ο Μερτς χαρακτήρισε τη συζήτηση «εποικοδομητική», αναγνωρίζοντας όμως ότι η «ιδιαίτερη τρωτότητα» του Βελγίου στο θέμα —καθώς στη χώρα εδρεύει η Euroclear, όπου βρίσκονται περίπου 210 από τα 235 δισ. ευρώ των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων στην ΕΕ— απαιτεί προσεκτική διαχείριση και κοινή ανάληψη κινδύνου από όλα τα κράτη-μέλη. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν ενόψει της Συνόδου Κορυφής της 18–19 Δεκεμβρίου.

Η Ουκρανία ανάμεσα σε πίεση και προσδοκίες

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, οι Βρυξέλλες αναζητούν μηχανισμό που θα επιτρέψει την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών πόρων χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο το ευρώ ή ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό.

Παράλληλα, στο Κίεβο και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εκφράζονται ανησυχίες για την πίεση που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου, με ορισμένους να εκτιμούν ότι η στάση του ευνοεί τη Ρωσία.

Σε αυτό το σύνθετο πλαίσιο, η Ουκρανία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη διατήρηση της στρατιωτικής και διπλωματικής της αντοχής και στην ανάγκη ενός ρεαλιστικού οδικού χάρτη προς τη σταθερότητα και την ανοικοδόμηση.

