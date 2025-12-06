Νότια Αφρική: Μακελειό με 11 νεκρούς σε ξενώνα – Στο νοσοκομείο 14 τραυματίες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Επίθεση με 11 νεκρούς, ανάμεσά τους και ένα τρίχρονο παιδί, εξαπέλυσαν ένοπλοι σε ξενώνα στην Πραιτώρια της Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με τις αρχές.
«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι συνολικά 25 άτομα πυροβολήθηκαν» δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Άθλεντα Ματέ, στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι 14 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους ένας 12χρονος και ένας 16χρονος.
Δέκα άτομα πέθαναν στο σημείο της επίθεσης στην περιοχή Σολβίλ, 18 χιλιόμετρα δυτικά της Πραιτώρια. Ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε στο νοσοκομείο, διευκρινίστηκε.
Το περιστατικό έγινε στις 4:30 π.μ. (τοπική ώρα), όταν τρεις ένοπλοι εισήλθαν στο κτίριο και πυροβόλησαν αδιακρίτως. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 6 το πρωί.
Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο της επίθεσης.
Μέχρι στιγμή δεν έχουν γίνει συλλήψεις.
Η Νότια Αφρική, που είναι και η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής, είναι αντιμέτωπη με την εγκληματικότητα και τη διαφθορά από οργανωμένα δίκτυα.
Πολλοί άνθρωποι κατέχουν άδειες οπλοκατοχής για προσωπική προστασία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, περίπου 63 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους καθημερινά μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου.
