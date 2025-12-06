search
ΕΛΛΑΔΑ

06.12.2025 09:02

Σεισμός 4,3 βαθμών Ρίχτερ ανοικτά της Λακωνίας

06.12.2025 09:02
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε στις 06:47 στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Λακωνίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 113 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15,3 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για τη δεύτερη σεισμική δόνηση μέσα σε λίγες ώρες. Λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής είχε σημειωθεί και άλλος σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και συγκεκριμένα 80 χλμ. νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.

