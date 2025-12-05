search
05.12.2025 20:57

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά των Αντικυθήρων

05.12.2025 20:57
seismos

Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 17:49 το απόγευμα της Παρασκευής, 5/12, ανοιχτά των Αντικυθήρων.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 77 χλμ. νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 23,9 χιλιόμετρα.

