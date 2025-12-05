Επιμένει και το Σάββατο η κακοκαιρία Byron – Δρόμοι ποτάμια και τόνοι λάσπης στη χώρα – Ποιες περιοχές θα χτυπηθούν τις επόμενες ώρες, πότε εξασθενούν τα φαινόμενα

Επιμένει μέχρι και το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου η κακοκαιρία Byron που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές, ειδικά στην Αττική. Τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές αναμένεται να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στην κεντρική Μακεδονία μέχρι τις πρωινές ώρες και στα Δωδεκάνησα, μέχρι το μεσημέρι.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Οι τοπικές αρχές και τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση, καταγράφοντας τις ζημιές και προσπαθώντας να αποκαταστήσουν τα προβλήματα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται στη Δυτική Αττική και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Νέα Πέραμος, Μέγαρα και Μάνδρα, όπου οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα:

α. στην κεντρική Μακεδονία,

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες,

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα,

δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα,

ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Το Σάββατο (06/12) από τις πρωινές ώρες προβλέπεται ότι τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ "BYRON"

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

Αναλυτικά ο καιρός το Σάββατο, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής) και μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα .

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στην Πιερία, την Ημαθία, την Πέλλα και την Χαλκιδική) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 και στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 και στη Θράκη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Άστατος με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα πελάγη βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από αργά το απόγευμα στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους και κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Nεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές από ν. Σάμο και νοτιότερα μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά τις μεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές τις πρωινές ώρες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Συνεδρίασε πριν από λίγο η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για τα νεότερα δεδομένα της κακοκαιρίας «BYRON» που βρίσκεται σε εξέλιξη, την ώρα που τα προβλήματα που έχουν προκύψει εξακολουθούν να είναι σοβαρά, σε πολλά σημεία, ειδικά στην Αττική. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, έκλεισε η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου στη Μάνδρα λόγω υψηλής στάθμης των υδάτων, καθώς και άλλοι δρόμοι στην περιοχή και τη Νέα Πέραμο. Επιπλέον, στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου η κίνηση των οχημάτων, από τα διόδια της Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, εξακολουθεί να διεξάγεται μόνο από μία λωρίδα κυκλοφορίας. Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στην Ανατολική Αττική γι’ αυτό έχουν κλείσει για λόγους ασφαλείας οι ιρλανδικές διαβάσεις στο Κορωπί, στη Βραυρώνα και τη Λεωφόρο Λαυρίου.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, τη συνεδρίαση της οποίας συγκάλεσε σήμερα ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

1) Σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα.

2) Στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα θα εκδηλώνονται τοπικά φαινόμενα.

3) Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται αύριο, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τα καιρικά φαινόμενα που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρακολουθεί την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και επιλαμβάνεται των συμβάντων που ανακύπτουν.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει σε ισχύ η κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για εννέα περιφέρειες, που εκδόθηκε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας «BYRON»

Σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Αττική, έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «BYRON».

Από χθες τις μεσημεριανές ώρες έως και σήμερα το πρωί, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Αττική προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στη Δυτική Αττική, (Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα), όπου σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων έκλεισε η παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου στη Μάνδρα καθώς και άλλοι δρόμοι στη Νέα Πέραμο αλλά και διαβάσεις στο Κορωπί και τη Βραυρώνα. Παράλληλα, προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου, με οχήματα να ακινητοποιούνται λόγω της συσσώρευσης υδάτων.

Ακόμη δύο μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν τα ξημερώματα για περιοχές της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα για τη Μάνδρα και τους οικισμούς Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων, καλώντας όσους βρίσκονται σε υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων να μετακινηθούν σε υψηλότερο όροφο.

Επιπλέον, λίγο μετά τις 09:00 εστάλη μήνυμα του 112 και στους κατοίκους του οικισμού Ελληνορώσων-Ποντιακά Ελευσίνας προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από χθες τις πρωινές ώρες έως σήμερα, στις 13:00, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχθεί για την Περιφέρεια Αττικής 584 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραματοποιηθεί 270 αντλήσεις υδάτων, 69 κοπές δέντρων και 20 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Ορμητικοί χείμαρροι και δρόμοι «ποτάμια»

Την ίδια ώρα, προβλήματα από την κακοκαιρία εντοπίστηκαν σε Καλλιθέα, Άλιμο και την Πειραιώς.

Στην Καλλιθέα τα φράτια μετατράπηκαν σε συντριβάνια, στον Άλιμο επέπλεαν αυτοκίνητα, ενώ η οδός Πειραιώς πλημμύρισε.

Παράλληλα, σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν από πτώσεις δέντρων στα βόρεια και νότια προάστια της Αθήνας. Στη Γλυφάδα κινδύνευσαν πολίτες, με μία πενταμελής οικογένεια που διέμενε σε τροχόσπιτο να σώζεται κυριολεκτικά από θαύμα, όταν τεράστιος κορμός δέντρου καταπλάκωσε τη στέγη. Πτώση δέντρου σε αυτοκίνητα σημειώθηκε και στο Παλαιό Φάληρο.

Σημειώνεται ότι ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε για αυτοψία στον Κηφισό, αναφέροντας: «Δεν σας κρύβω ότι φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας σε σχέση με κάποιες υποδομές. Θέλω να πω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα».

Στο ίδιο έργο θεατές οι κάτοικοι της Μάνδρας

Στη Μάνδρα οι κάτοικοι για ακόμα μία φορά ήταν θεατές στο ίδιο έργο. Το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης υπερχείλισε από τις βροχές, ο δρόμος κόπηκε στα δύο, με συνέπεια να αποκλειστούν οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Η στάθμη του νερού σε ορισμένα σημεία έφτανε τα δύο μέτρα. Παράλληλα, στον κεντρικό δρόμο της πόλης έσπασε ο αγωγός ύδρευσης. Ο δήμος εργάζεται για την αποκατάσταση του.

Ποτάμια οι δρόμοι στη Νέα Πέραμο

Στη Νέα Περάμο οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, με νερά να εισχωρούν σε αυλές και σπίτια. Η Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου έκλεισε λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών.

Όπως φαίνεται σε εικόνες που έφερε στο «φως» το Live News, τα ορμητικά νερά ενός ρέματος στην περιοχή, που υπερχείλισε λόγω της κακοκαιρίας, παρέσυραν και «εξαφάνισαν» ολόκληρο τμήμα του οδοστρώματος.

Απεγκλωβισμοί λόγω της κακοκαιρίας Byron

Ήταν τέσσερις το ξημέρωμα όταν μία γυναίκα επιστρέφοντας σπίτι από τη δουλειά της, βρέθηκε να επιπλέει στο νερό έξω από το χωριό Βλυχάδα, στη Νέα Πέραμο. Προσπάθησε μάταια να βγει μόνη της από το αυτοκίνητό της, το οποίο είχε σχεδόν βυθιστεί.

Ο δήμαρχος κάλεσε σε βοήθεια και επί τόπου έφθασαν η Πυροσβεστική και οι άνδρες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων που περιπολούσαν όλο το βράδυ.

Όλη νύχτα βρισκόταν στους πλημμυρισμένες δρόμους και η ομάδα εθελοντών Μεγαρειτών, ενώ στη Μάνδρα οι πολίτες απομακρύνθηκαν ακόμα και με βάρκες, μπουλντόζες.

Πλημμύρισε ξανά το αεροδρόμιο Παχής

Στα Μέγαρα πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Πάχης. Εικόνες από drone δείχνουν τη πίστα να είναι γεμάτη νερά, καθηλώνοντας ουσιαστικά τα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο.

Γερμανοί τουρίστες «κολύμπησαν» για να σωθούν στη Φοινικούντα

Από τις καταρρακτώδεις βροχές υπερχείλισε το ποτάμι στον Γκριζόκαμπο Φοινικούντας, με συνέπεια να αποκλειστούν κάτοικοι και παραθεριστές.

Η στάθμη του νερού ξεπέρασε τα τρία μέτρα, αναγκάζοντας ζευγάρι Γερμανών και τα τρία σκυλιά τους να κολυμπήσουν στα λασπόνερα. «Σε μόλις 5-10 λεπτά το νερό είχε φτάσει στο στήθος μου. Πήραμε κάποια σημαντικά πράγματα, τα σκυλιά μας και βγήκαμε από το παράθυρο του υπνοδωματίου. Κολυμπήσαμε μέχρι στην άλλη πλευρά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ένας Γερμανός.

«Τα σκυλιά δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν. Έπρεπε να κολυμπήσω με τα πόδια μου και να κρατάω τα σκυλιά στα χέρια», πρόσθεσε η σύντροφος τους.

Κάτοικος που τους εντόπισε τους βοήθησε να σωθούν. Με τη βοήθεια της πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε επίσης ζευγάρι Ούγγρων που διατηρεί σπίτι στην περιοχή και ο κοινοτάρχης οικισμού.

Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν κανό για να καταφέρουν να διασχίσουν τις πλημμυρισμένες περιοχές.

Μεταξύ εκείνων που εγκλωβίστηκαν την ώρα της θεομηνίας, ήταν και ο πρόεδρος του χωριού που τελικά χρειάστηκε τη βοήθεια της Πυροσβεστικής για να καταφέρει να φτάσει σε ασφαλές σημείο.

Απεγκλωβισμοί με βάρκες στη Λακωνία

Σοβαρά προβλήματα είχαμε για δεύτερη μέρα και στη Λακωνία. Στο χωριό Πλάτανος άνδρες της ΕΜΑΚ με τις βάρκες τους απεγκλώβισαν πολίτες από τα σπίτια τους.

Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία Byron στο Γύθειο, με τις σχετικές εικόνες που έρχονται στο «φως» να μαρτυρούν την ένταση των καιρικών φαινομένων.

Στο χωριό Πλάτανος, αυτοκίνητο, το οποίο παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο που δημιουργήθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, κατέληξε στη βεράντα ενός σπιτιού, όπου διέμενε ηλικιωμένη γυναίκα.

Την απεγκλώβισε ο γιος της

Στο εσωτερικό του σπιτιού δε, το νερό ξεπέρασε το ένα μέτρο, ενώ με την υποχώρησή του αποκαλύφθηκε το μέγεθος της καταστροφής, με ολόκληρο το σπίτι να είναι καλυμμένο από λάσπη και φερτά υλικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega, ο γιος της ηλικιωμένης γυναίκας ζει στον επάνω όροφο, και κατάφερε να απεγκλωβίσει εγκαίρως τη μητέρα του από το πλημμυρισμένο σπίτι της και να τη μεταφέρει στο δικό του.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Παράλληλα, συστάσεις εκ νέου απευθύνει προς τους πολίτες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΠΠ) καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μίας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κ.λπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο), καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μη στέκεστε δίπλα σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μία επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Στη Βλυχάδα Αττικής καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Αττική, την Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 10:40 καταγράφηκαν στη Βλυχάδα Αττικής με 135mm, ακολουθεί ο Αυλώνας Αττικής με 114mm και το Σίθι Λασιθίου με 90mm.

Σημειώνεται ότι από χθες το απόγευμα έως σήμερα στις 07:00, στην Βλυχάδα Αττικής καταγράφηκαν συνολικά 245 mm βροχής.

Επιπλέον, όπως τονίζεται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, καθώς, σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, έως σήμερα στις 10:40 καταγράφηκαν 6.221 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 65.112 πάνω από τη θάλασσα. Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών, καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

