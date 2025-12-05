Αίθουσα του Οικονομικού Πανεπιστημίου μετατράπηκε σε… κολυμβητήριο εν ώρα μαθήματος (video)

Η σφοδρή κακοκαιρία Byron προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε δρόμους, υποδομές και δημόσια κτίρια. Μεταξύ αυτών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) όπου μία αίθουσα άρχισε να πλημμυρίζει εν ώρα μαθήματος!

Η κακοκαιρία έπληξε όλο το κτίριο, με φοιτητές να τραβούν σε βίντεο να νερά που έπεφταν από πάνω μέσα στην αίθουσα με ορμή και στη συνέχεια να προσπαθούν να τα απομακρύνουν με τις σκούπες.

Λόγω της κατάστασης, αποφασίστηκε να ανασταλούν τα μαθήματα για σήμερα (5/12), ενώ οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ είναι ενήμερο «εδώ και τρία χρόνια» για τη σοβαρή φθορά στο σύστημα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, χωρίς όμως να έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.

Οι σκηνές σήμερα το πρωί είναι αποκαρδιωτικές, με τους φοιτητές να τρέχουν να απομακρυνθούν από την αίθουσα, ενώ ανέφεραν πως κατά τη διάρκεια της προσπάθειας απομάκρυνσης των νερών, λιποθύμησε μια καθαρίστρια.

Η ΠΑΣΠ μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η κατάσταση «θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας» και ότι η Διοίκηση οφείλει να ασχοληθεί «με τα πραγματικά προβλήματα του Ιδρύματος και όχι να λειτουργεί ως εντεταλμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, διαγράφοντας εκατοντάδες συμφοιτητές μας».

Όπως σημειώνει, «η καθημερινότητα των φοιτητών δεν μπορεί να εξαρτάται από κάθε έντονη βροχή» και «απαιτείται ουσιαστική θωράκιση των υποδομών, ειδικά σε μια περίοδο όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνονται».

