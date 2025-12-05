search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 15:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 14:11

Αίθουσα του Οικονομικού Πανεπιστημίου μετατράπηκε σε… κολυμβητήριο εν ώρα μαθήματος (video)

05.12.2025 14:11
plimires-panepistimio

Η σφοδρή κακοκαιρία Byron προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε δρόμους, υποδομές και δημόσια κτίρια. Μεταξύ αυτών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) όπου μία αίθουσα άρχισε να πλημμυρίζει εν ώρα μαθήματος!

Η κακοκαιρία έπληξε όλο το κτίριο, με φοιτητές να τραβούν σε βίντεο να νερά που έπεφταν από πάνω μέσα στην αίθουσα με ορμή και στη συνέχεια να προσπαθούν να τα απομακρύνουν με τις σκούπες.

@foititikanea Η στιγμή που πλημμυρίζει αίθουσα στο ΟΠΑ εν ώρα μαθήματος / Αποκαλυπτικό βίντεο (04/12/2025) Διαβάστε το ρεπορτάζ στο foititikanea.gr #φοιτητικανεα ♬ original sound – Φοιτητικά Νέα®

Λόγω της κατάστασης, αποφασίστηκε να ανασταλούν τα μαθήματα για σήμερα (5/12), ενώ οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι το Τμήμα Τεχνικών Έργων του ΟΠΑ είναι ενήμερο «εδώ και τρία χρόνια» για τη σοβαρή φθορά στο σύστημα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, χωρίς όμως να έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.

Οι σκηνές σήμερα το πρωί είναι αποκαρδιωτικές, με τους φοιτητές να τρέχουν να απομακρυνθούν από την αίθουσα, ενώ ανέφεραν πως κατά τη διάρκεια της προσπάθειας απομάκρυνσης των νερών, λιποθύμησε μια καθαρίστρια.

Η ΠΑΣΠ μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η κατάσταση «θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας» και ότι η Διοίκηση οφείλει να ασχοληθεί «με τα πραγματικά προβλήματα του Ιδρύματος και όχι να λειτουργεί ως εντεταλμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, διαγράφοντας εκατοντάδες συμφοιτητές μας».

Όπως σημειώνει, «η καθημερινότητα των φοιτητών δεν μπορεί να εξαρτάται από κάθε έντονη βροχή» και «απαιτείται ουσιαστική θωράκιση των υποδομών, ειδικά σε μια περίοδο όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνονται».

Διαβάστε επίσης:

Δίκη Βαλυράκη – Κατάθεση σοκ από αυτόπτη μάρτυρα: «Τον χτύπησαν, τον έριξαν από το σκαφάκι του και τον παράτησαν στη θάλασσα»

Κακοκαιρία Byron: Ρεκόρ βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας, πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Κακοκαιρία Byron: Κλειστός ο Εθνικός Κήπος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Stelios Kerasidis (1920 x 1080 px Landscape)
ADVERTORIAL

Ο Στέλιος Κερασίδης στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

mask
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόστιμο της ΕΕ στον Έλον Μασκ για παραβιάσεις των νέων ψηφιακών κανόνων

mpampa-1
ADVERTORIAL

Από το «Μα» στο «Μαμά» και από το «Μπα» στο «Μπαμπά» – Η νέα καμπάνια της Choose για το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για το δημογραφικό

haritsis-exostis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης απαντά σε Τσίπρα: Λαϊκό μέτωπο του ενός δεν υπήρξε ποτέ – Λάθος η προσπάθεια να παρουσιαστούν όλοι «ανεπαρκείς»

netflix_warner_0512_1920-1080_new
MEDIA

Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros Discovery για σχεδόν 83 δισεκατομμύρια δολάρια (videos/audio)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

sef-plimires
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής - Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 15:21
Stelios Kerasidis (1920 x 1080 px Landscape)
ADVERTORIAL

Ο Στέλιος Κερασίδης στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

mask
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόστιμο της ΕΕ στον Έλον Μασκ για παραβιάσεις των νέων ψηφιακών κανόνων

mpampa-1
ADVERTORIAL

Από το «Μα» στο «Μαμά» και από το «Μπα» στο «Μπαμπά» – Η νέα καμπάνια της Choose για το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για το δημογραφικό

1 / 3