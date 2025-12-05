Κακοκαιρία Byron: Κλειστός ο Εθνικός Κήπος

Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» τη χώρα προκαλώντας πολλά προβλήματα με τα σχολεία να παραμένουν σήμερα κλειστά.

Εξαιτίας των έντονων καιρικών συνθηκών το τελευταίο 24ωρο., ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε νωρίτερα ότι απο σήμερα το πρωί και μέχρι νεωτέρας, ο Εθνικός Kήπος θα παραμείνει κλειστός.

Διαβάστε επίσης:

Μοσχάτο: Fund πέταξε οικογένεια στον δρόμο με μητέρα καρκινοπαθή – Ζήτησαν να μείνουν με ενοίκιο και τους απάντησαν αρνητικά

Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων

Κακοκαιρία Byron: Τα 12 σημεία της Αττικής που πρέπει να αποφύγετε – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί