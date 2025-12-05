Κακοκαιρία Byron: Κλειστός ο Εθνικός Κήπος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» τη χώρα προκαλώντας πολλά προβλήματα με τα σχολεία να παραμένουν σήμερα κλειστά.
Εξαιτίας των έντονων καιρικών συνθηκών το τελευταίο 24ωρο., ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε νωρίτερα ότι απο σήμερα το πρωί και μέχρι νεωτέρας, ο Εθνικός Kήπος θα παραμείνει κλειστός.
