search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 14:54
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 12:42

Κακοκαιρία Byron: Κλειστός ο Εθνικός Κήπος

05.12.2025 12:42
ethnikoskipos

Η κακοκαιρία Byron «σαρώνει» τη χώρα προκαλώντας πολλά προβλήματα με τα σχολεία να παραμένουν σήμερα κλειστά.

Εξαιτίας των έντονων καιρικών συνθηκών το τελευταίο 24ωρο., ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε νωρίτερα ότι απο σήμερα το πρωί και μέχρι νεωτέρας, ο Εθνικός Kήπος θα παραμείνει κλειστός.

Διαβάστε επίσης:

Μοσχάτο: Fund πέταξε οικογένεια στον δρόμο με μητέρα καρκινοπαθή – Ζήτησαν να μείνουν με ενοίκιο και τους απάντησαν αρνητικά

Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων

Κακοκαιρία Byron: Τα 12 σημεία της Αττικής που πρέπει να αποφύγετε – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sofi-zanninou-new
LIFESTYLE

Σόφη Ζαννίνου: «Έχω συγχωρήσει τον πατέρα μου για την κακοποιητική συμπεριφορά του» (Video)

ximika-agrotes-thessaloniki5
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη Θεσσαλονίκη μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ – Θέλουν να αποκλείσουν το αεροδρόμιο, χρήση χημικών από την ΕΛΑΣ (video)

benfika_sporting
ADVERTORIAL

Τα ντέρμπι Μπενφίκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Νάπολι-Γιουβέντους έρχονται στην COSMOTE TV

arnaoutoglou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου στην Επιτροπή Αλιείας: «Η παράνομη αλιεία στο Αιγαίο πρέπει να σταματήσει»

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

sef-plimires
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 14:53
sofi-zanninou-new
LIFESTYLE

Σόφη Ζαννίνου: «Έχω συγχωρήσει τον πατέρα μου για την κακοποιητική συμπεριφορά του» (Video)

ximika-agrotes-thessaloniki5
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη Θεσσαλονίκη μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ – Θέλουν να αποκλείσουν το αεροδρόμιο, χρήση χημικών από την ΕΛΑΣ (video)

benfika_sporting
ADVERTORIAL

Τα ντέρμπι Μπενφίκα-Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Νάπολι-Γιουβέντους έρχονται στην COSMOTE TV

1 / 3