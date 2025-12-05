search
05.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

05.12.2025

Κακοκαιρία Byron: Τα 12 σημεία της Αττικής που πρέπει να αποφύγετε – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Η κακοκαιρία Byron σαρώνει τη χώρα και πολλά σημεία στην Αττική είναι «απαγορευτικά» για την σημερινή ημέρα με κλειστούς δρόμους.

Ποια σημεία πρέπει να αποφύγετε

Διόδια Ελευσίνας: Η κυκλοφορία στην εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου όπου είχαν πέσει πέτρες και χώματα γίνεται μόνο από την αριστερή λωρίδα από το ύψος των διοδίων έως την έξοδο της Νέας Περάμου στο ρεύμα προς Κόρινθο. 

Αλεποχώρι: Κλειστή είναι η επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου έως το ύψος της Μαυρολίμνης. 

Μάνδρα: Κλειστή είναι η οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος; του ομώνυμου ρέματος και στα δυο ρεύματα. 

Σπάτα: Κλειστή είναι η οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λεωφόρου Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα.

Κερατσίνι: Κλειστή η λεωφόρος Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα προς Πέραμα.

Επίσης, είναι κλειστή η Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Λεωφόρου Σχιστού έως την οδό Μπαλή στο Κερατσίνι. 

Αιγάλεω: Κλειστή η περιφερειακή από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως την Αττική Οδό.

Νέα Πέραμος: Κλειστή η 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Δερβενοχώρια: Κλειστή η ομώνυμη οδός από το ύψος της Λεωφόρου Γεννηματά.

Μαγούλα: Κλειστή η ομώνυμη έξοδος της Αττικής Οδού.

Κηφισός: Κλειστή η έξοδος της Μεταμόρφωσης.

Μετς: Κλειστή η Ευγενίου Βουλγάρεως από το ύψος της Αριστονίκου στο ρεύμα προς Αναπαύσεως. 

