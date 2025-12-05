search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 12:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 10:06

Κακοκαιρία Byron: Σε Βλυχάδα και Αυλώνα τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην Αττική

05.12.2025 10:06
byrosplimmira

Σε δυτική και βόρεια Αττική καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από την κακοκαιρία Byron, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr.

Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 07:00 σημειώθηκε στη Βλυχάδα Αττικής με 131 mm και στον Αυλώνα Αττικής με 108 mm.

Σημειώνεται ότι στη Βλυχάδα Αττικής από χθες το απόγευμα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, έως το σήμερα το πρωί, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, έχουν καταγραφεί συνολικά 245 mm βροχής.

Διαβάστε επίσης:

Ήχησε το 112 για την Ελευσίνα: Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταπόταμου, σε επιφυλακή και Τρίκαλα, Καρδίτσα, Φθιώτιδα

Καλαμάτα: Σώος 86χρονος οδηγός που έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα

Κακοκαιρία «Byron»: Ουρές χιλιομέτρων και εγκλωβισμένοι οδηγοί στην Αθηνών Κορίνθου – Άνοιξε η μία λωρίδα στα διόδια Ελευσίνας (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων

netflix_warner_0512_1920-1080_new
MEDIA

Το Netflix βρίσκεται σε «αποκλειστικές διαπραγματεύσεις» για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (videos/audio)

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής – Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)

psixiatros_new
ΥΓΕΙΑ

Η πρώτη προκήρυξη 53 μόνιμων ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων για το ΕΔΥΨΥ

imerologio_girokomio
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Ένοικοι γηροκομείου ποζάρουν για ένα ημερολόγιο – ύμνο στη ζωή (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled-design-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «H Ferrari είναι δώρο της μητέρας μου» κατέθεσε ο Μαγειρίας - Bαριές κουβέντες με Ζωή, μαλλιά κουβάρια και με Συρεγγέλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 12:20
mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων

netflix_warner_0512_1920-1080_new
MEDIA

Το Netflix βρίσκεται σε «αποκλειστικές διαπραγματεύσεις» για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (videos/audio)

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής – Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)

1 / 3