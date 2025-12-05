Κακοκαιρία Byron: Σε Βλυχάδα και Αυλώνα τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στην Αττική

Σε δυτική και βόρεια Αττική καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από την κακοκαιρία Byron, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr.

Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 07:00 σημειώθηκε στη Βλυχάδα Αττικής με 131 mm και στον Αυλώνα Αττικής με 108 mm.

Σημειώνεται ότι στη Βλυχάδα Αττικής από χθες το απόγευμα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, έως το σήμερα το πρωί, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, έχουν καταγραφεί συνολικά 245 mm βροχής.

