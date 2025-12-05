search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 09:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 09:09

Κακοκαιρία «Byron»: Ουρές χιλιομέτρων και εγκλωβισμένοι οδηγοί στην Αθηνών Κορίνθου – Άνοιξε η μία λωρίδα στα διόδια Ελευσίνας (Videos)

05.12.2025 09:09
byron-athinwn-korinthou

Τεράστια προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία «Byron», με την εθνική Αθηνών – Κορίνθου να κλείνει και τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές.

Η αριστερή λωρίδα στην Αθηνών-Κορίνθου άνοιξε τελικά μετά τα διόδια της Ελευσίνας.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ έχει ως εξής: Στη Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ–ΚΟΡΙΝΘΟΥ από το ύψος των διοδίων ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ έως την έξοδο της ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ΚΟΡΙΝΘΟ, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Από την ισχυρή βροχόπτωση έπεσαν όγκοι χωμάτων από τα πρανή ενώ «λίμνες» σχηματίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο.

Στο σημείο προκλήθηκε κατολίσθηση και νερά γέμισαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η Τροχαία να διακόψει την κυκλοφορία.

Δημιουργήθηκε τεράστιο μποτιλιάρισμα με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων καθώς οι περισσότεροι οδηγοί δεν γνώριζαν ότι είχε κλείσει η Αθηνών – Κορίνθου.

Όπως καταγγέλλουν, μάλιστα, δεν υπήρχε τροχαία, παρά μόνο ένα περιπολικό που δεν είχε οδηγίες για τον χειρισμό της κατάστασης.

Διαβάστε επίσης

Κακοκαιρία Byron: Ο Κολυδάς εξηγεί γιατί δημιουργούνται «σιντριβάνια» στα φρεάτια μετά από έντονη βροχόπτωση (Photo/Video)

Φοινικούντα: Κινδύνευσαν τουρίστες και κάτοικοι από υπερχείλιση ποταμού – Κλειστοί δρόμοι από κατολισθήσεις (photos)

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία με ανακυκλώσιμα υλικά στα Διαβατά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maria-konstantarou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου: «Δεν ήξερα ότι η θεία μου δεν είναι η μαμά μου, το έμαθα μόνη μου» (Video)

black-friday-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Πτώση τζίρου και μεγάλες… μαύρες σκέψεις για το λιανεμπόριο

moscow_meeting_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Αναμένουμε απάντηση από την Ουάσινγκτον», λέει το Κρεμλίνο μετά τις συνομιλίες της Τρίτης

IX-THALASSA
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Σώος 86χρονος οδηγός που έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα

androulakis_0112_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Η ΝΔ θέλει ψεκασμένο αντίπαλο, ο Τσίπρας έχει φιλοδοξία αυτοδικαίωσης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled-design-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «H Ferrari είναι δώρο της μητέρας μου» κατέθεσε ο Μαγειρίας - Bαριές κουβέντες με Ζωή, μαλλιά κουβάρια και με Συρεγγέλα

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

bofiliou-charoulis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μποφίλιου – Χαρούλης: Άλλαξαν όνομα στην περιοδεία τους μετά το μπλόκο του γιου του Μάνου Χατζιδάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 09:33
maria-konstantarou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου: «Δεν ήξερα ότι η θεία μου δεν είναι η μαμά μου, το έμαθα μόνη μου» (Video)

black-friday-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Πτώση τζίρου και μεγάλες… μαύρες σκέψεις για το λιανεμπόριο

moscow_meeting_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Αναμένουμε απάντηση από την Ουάσινγκτον», λέει το Κρεμλίνο μετά τις συνομιλίες της Τρίτης

1 / 3