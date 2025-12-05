Κακοκαιρία «Byron»: Ουρές χιλιομέτρων και εγκλωβισμένοι οδηγοί στην Αθηνών Κορίνθου – Άνοιξε η μία λωρίδα στα διόδια Ελευσίνας (Videos)

Τεράστια προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία «Byron», με την εθνική Αθηνών – Κορίνθου να κλείνει και τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές.

Η αριστερή λωρίδα στην Αθηνών-Κορίνθου άνοιξε τελικά μετά τα διόδια της Ελευσίνας.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ έχει ως εξής: Στη Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ–ΚΟΡΙΝΘΟΥ από το ύψος των διοδίων ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ έως την έξοδο της ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ΚΟΡΙΝΘΟ, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Από την ισχυρή βροχόπτωση έπεσαν όγκοι χωμάτων από τα πρανή ενώ «λίμνες» σχηματίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο.

Στο σημείο προκλήθηκε κατολίσθηση και νερά γέμισαν το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η Τροχαία να διακόψει την κυκλοφορία.

Δημιουργήθηκε τεράστιο μποτιλιάρισμα με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων καθώς οι περισσότεροι οδηγοί δεν γνώριζαν ότι είχε κλείσει η Αθηνών – Κορίνθου.

Όπως καταγγέλλουν, μάλιστα, δεν υπήρχε τροχαία, παρά μόνο ένα περιπολικό που δεν είχε οδηγίες για τον χειρισμό της κατάστασης.

