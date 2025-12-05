search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 09:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 08:20

Φοινικούντα: Κινδύνευσαν τουρίστες και κάτοικοι από υπερχείλιση ποταμού – Κλειστοί δρόμοι από κατολισθήσεις (photos)

05.12.2025 08:20
foinikounta_new

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε και στη Λούτσα Φοινικούντας η κακοκαιρία Byron, καθώς υπερχείλισε ο ποταμός που κατεβαίνει από τον Γριζόκαμπο και εκβάλλει στην παραλία, τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/12).

Η απότομη άνοδος της στάθμης των υδάτων, λόγω της κακοκαιρίας, είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κατοικίες και καταλύματα, ενώ σημειώθηκαν και 3 περιστατικά εγκλωβισμού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο Γερμανοί τουρίστες κινδύνευσαν όταν το κατάλυμά τους, το όχημά τους και ένα τροχόσπιτο κατακλύστηκαν από τα νερά.

Αντίστοιχο κίνδυνο αντιμετώπισαν δύο υπήκοοι Ουγγαρίας, ιδιοκτήτες κατοικίας στην περιοχή, ενώ σε δύσκολη θέση βρέθηκε και ο πρόεδρος της Κοινότητας, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημά του και απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.

Η αντίδραση της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και των υπηρεσιών του Δήμου Πύλου–Νέστορος ήταν άμεση, με επιχειρήσεις απεγκλωβισμού να εξελίσσονται από τις πρώτες στιγμές της πλημμύρας. Το εύρος των ζημιών σε υποδομές και κατοικίες θα αποτυπωθεί πλήρως με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ η περιοχή παραμένει σε επιφυλακή.

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και διακοπές κυκλοφορίας σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου: Βασιλίτσι – Ακριτόχωρι: κλειστό Παραλιακή Φοινικούντα – Γριζόκαμπος: κλειστή Χαρακοπειό – Υάμεια: κυκλοφορία με δυσκολία Στην περιοχή κατευθύνονται μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου–Νέστορος για άμεση παρέμβαση, αποκατάσταση της βατότητας και καθαρισμό των σημείων όπου έχουν σημειωθεί φερτά υλικά και κατολισθήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία με ανακυκλώσιμα υλικά στα Διαβατά

Κακοκαιρία Byron: Πού θα εχει έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες, τι θα συμβεί στην Αττική

Τραμ: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο τμήμα της Γραμμής Ασκληπιείο Βούλας – Λουτρά Αλίμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DEDDIE
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ταλαιπωρία για ζευγάρι εκαπιδευτικών: Τους επέβαλαν πρόστιμο 2.300 ευρώ, για ρευματοκλοπή που δεν έχει κάνει!

maria-konstantarou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου: «Δεν ήξερα ότι η θεία μου δεν είναι η μαμά μου, το έμαθα μόνη μου» (Video)

black-friday-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Πτώση τζίρου και μεγάλες… μαύρες σκέψεις για το λιανεμπόριο

moscow_meeting_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Αναμένουμε απάντηση από την Ουάσινγκτον», λέει το Κρεμλίνο μετά τις συνομιλίες της Τρίτης

IX-THALASSA
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Σώος 86χρονος οδηγός που έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled-design-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «H Ferrari είναι δώρο της μητέρας μου» κατέθεσε ο Μαγειρίας - Bαριές κουβέντες με Ζωή, μαλλιά κουβάρια και με Συρεγγέλα

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

bofiliou-charoulis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μποφίλιου – Χαρούλης: Άλλαξαν όνομα στην περιοδεία τους μετά το μπλόκο του γιου του Μάνου Χατζιδάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 09:34
DEDDIE
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ταλαιπωρία για ζευγάρι εκαπιδευτικών: Τους επέβαλαν πρόστιμο 2.300 ευρώ, για ρευματοκλοπή που δεν έχει κάνει!

maria-konstantarou-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου: «Δεν ήξερα ότι η θεία μου δεν είναι η μαμά μου, το έμαθα μόνη μου» (Video)

black-friday-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Πτώση τζίρου και μεγάλες… μαύρες σκέψεις για το λιανεμπόριο

1 / 3