Τραμ: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στο τμήμα της Γραμμής Ασκληπιείο Βούλας – Λουτρά Αλίμου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Τραμ στο τμήμα της Γραμμής Ασκληπιείο Βούλας – Λουτρά Αλίμου, η οποία νωρίτερα είχε διακοπεί προσωρινά λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου μεταξύ παλαιού Δημαρχείου και παραλίας Γλυφάδας και από προβλήματα σε φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ στον Άγιο Κοσμά.
Όπως ενημέρωσε η ΣΤΑΣΥ, η κίνηση των οχημάτων Τραμ διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά.
Διαβάστε επίσης:
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους παρά την κακοκαιρία -Νέα μπλόκα σε όλη τη χώρα
Κακοκαιρία BYRON: Πλημμυρικά φαινόμενα και 112 σε Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα (Videos)
Kακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο – Δρόμοι ποτάμια και αυτοκίνητα που …πλέουν, εντυπωσιακές εικόνες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.