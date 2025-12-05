search
05.12.2025 06:55

Kακοκαιρία Byron: Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο – Δρόμοι ποτάμια και αυτοκίνητα που …πλέουν, εντυπωσιακές εικόνες

05.12.2025 06:55
Untitled design – 2025-12-05T065420.972

Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο όπου το πέρασμα της κακοκαιρίας «BYRON» που πλήττει όλη την Ελλάδα, προκάλεσε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και κατοικίες.

Η ραγδαία βροχόπτωση της Πέμπτης έχει μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια, προκαλώντας συσσώρευση μεγάλου όγκου νερού σε σημεία της περιοχής

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από δρόμο στον Άλιμο, όπου τα ορμητικά νερά παρασύρουν ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους, μετατρέποντας ακόμη και αυτοκίνητα σε «πλεούμενα», σε μια λίμνη που έχει σχηματιστεί και τροφοδοτείται συνεχώς από την καταρρακτώδη βροχή.

Στο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να διασώσουν τα οχήματά τους, ενώ όπως φαίνεται τα νερά έχουν απειλητικά εισβάλει και στους ισόγειους χώρους των πολυκατοικιών.

