search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 06:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 05:36

Μέγαρα: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία

05.12.2025 05:36
vroxi dynati

Μήνυμα από το 112 εστάλη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στους κατοίκους των περιοχών Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο μήνυμα αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Διαβάστε επίσης

Ακύρωσαν το ραντεβού στο Μαξίμου με τον Κωστή Χατζηδάκη οι αγρότες της Κρήτης

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή

Λούτσα: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Σπριντ για την καταβολή των ενισχύσεων των αγροτών πριν τα Χριστούγεννα – Δύο «κυβερνητικές» γραμμές για τα μπλόκα

xaritsis famellos ithaki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Άμυνα» από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά στις επικρίσεις Τσίπρα για τον κατακερματισμό

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

vroxi dynati
ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία

panama airport 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορικές εταιρείες της Κολομβίας και του Παλαμά αναστέλλουν τις πτήσεις από και προς τη Βενεζουέλα για λόγους ασφαλείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled-design-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «H Ferrari είναι δώρο της μητέρας μου» κατέθεσε ο Μαγειρίας - Bαριές κουβέντες με Ζωή, μαλλιά κουβάρια και με Συρεγγέλα

bofiliou-charoulis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μποφίλιου – Χαρούλης: Άλλαξαν όνομα στην περιοδεία τους μετά το μπλόκο του γιου του Μάνου Χατζιδάκι

tsakalotos tsipras 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με ειρωνεία απάντησε στον Τσίπρα ο Τσακαλώτος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 06:10
agrotes 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Σπριντ για την καταβολή των ενισχύσεων των αγροτών πριν τα Χριστούγεννα – Δύο «κυβερνητικές» γραμμές για τα μπλόκα

xaritsis famellos ithaki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Άμυνα» από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά στις επικρίσεις Τσίπρα για τον κατακερματισμό

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

1 / 3