Μέγαρα: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλά σημεία

Μήνυμα από το 112 εστάλη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στους κατοίκους των περιοχών Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Στο μήνυμα αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
