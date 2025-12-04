search
ΕΛΛΑΔΑ

04.12.2025 15:04

Λούτσα: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα.

Ο 29χρονος έμεινε τρία τέταρτα στο ανακριτικό γραφείο και σύμφωνα με πληροφορίες μέσω του συνηγόρου του παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα και υποστήριξε:

«Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.
Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε εκεί σύγκρουση».

Ανακρίτρια και εισαγγελέας τον έκριναν προφυλακιστέο.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Η υπεράσπιση του 29χρονου αναμένεται να ζητήσει τη διενέργεια συμπληρωματικής πραγματογνωμοσύνης.

Ο πατέρας και η μητέρα του θύματος δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ζητώντας την απόδοση ποινικών ευθυνών.

