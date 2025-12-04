search
ΕΛΛΑΔΑ

04.12.2025 13:46

Πάργα: Λήστεψαν κοσμηματοπωλείο και έπαθαν… λάστιχο

Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην Πάργα σημειώθηκε σήμερα στις 11.30 πρωί, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των διαρρηκτών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες ήταν 4 ή 5, οπλισμένοι και με καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι ληστές για να διαφύγουν, έπαθε λάστιχο. Τότε βγήκαν στον δρόμο και με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν άλλο όχημα και κατάφεραν να διαφύγουν.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών διευθύνσεων της Ηπείρου για τη σύλληψη των δραστών.

