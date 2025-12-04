Πάργα: Λήστεψαν κοσμηματοπωλείο και έπαθαν… λάστιχο

Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην Πάργα σημειώθηκε σήμερα στις 11.30 πρωί, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των διαρρηκτών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες ήταν 4 ή 5, οπλισμένοι και με καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι ληστές για να διαφύγουν, έπαθε λάστιχο. Τότε βγήκαν στον δρόμο και με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν άλλο όχημα και κατάφεραν να διαφύγουν.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών διευθύνσεων της Ηπείρου για τη σύλληψη των δραστών.

Διαβάστε επίσης:

Αρπαγή 47χρονου κτηνιάτρου στην Κυπαρισσία: Προσποιήθηκε ότι λιποθυμά για να γλιτώσει από τους απαγωγείς του (videos)

Παρέμβαση Καρυστιανού για αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη: Δεν θα ξεγελαστούμε πάλι από υποσχέσεις και ψίχουλα – Όλοι μαζί μέχρι τη δικαίωση!

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχονται καταιγίδες μεγάλης έντασης και διάρκειας τις επόμενες ώρες – Προειδοποίηση για 9 περιοχές