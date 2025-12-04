Παρέμβαση Καρυστιανού για αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη: Δεν θα ξεγελαστούμε πάλι από υποσχέσεις και ψίχουλα – Όλοι μαζί μέχρι τη δικαίωση!

Τις κινητοποιήσεις των αγροτών στηρίζει η πρόεδρος του συλλόγου «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της σήμερα Πέμπτη (4.12.25), προαναγγέλοντας συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ερχόμενη Τρίτη (9.12.25) για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.

Όπως τονίζει στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού, οι διαμαρτυρίες στους δρόμους καταλήγουν πάντα σε μια άκαρπη εκτόνωση, καθώς, «η κυβέρνηση προσφέρει ψίχουλα σε σχέση με όσα χρωστάει, η αντιπολίτευση “στηρίζει” με παχιά λόγια και τελικά καμία ουσιαστική λύση στις παθογένειες που πληγώνουν τη χώρα.

Όπως αναφέρει, αιτία αυτής της κατάστασης είναι η εφαρμογή του άρθρου 86, που όπως λέει, προστατεύει και «ξεπλένει» τους πολιτικούς.

«Για αυτό οφείλουμε να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του, να φωνάξουμε για την ουσία και την οριστική λύση στα προβλήματά μας. Δεν θα ξεγελαστούμε πάλι από υποσχέσεις και ψίχουλα», τονίζει η πρόεδρος του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη και ανακοινώνει τη διεξαγωγή συζήτησης στις 9 Δεκεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

«Οι αγρότες στους δρόμους, φωνάζουν απεγνωσμένα για την επιβίωση και για τα αφανισθέντα ζώα τους.

Όμως όλες αυτές οι διαμαρτυρίες στους δρόμους καταλήγουν κάθε φορά σε μία άκαρπη εκτόνωση: η κυβέρνηση προσφέρει ψίχουλα σε σχέση με όσα χρωστάει, η αντιπολίτευση «στηρίζει» με παχιά λόγια, και τελικά καμία ουσιαστική λύση στις παθογένειες που πληγώνουν τη χώρα.

Η ρίζα του κακού είναι σαφής: οι πολιτικοί υπεύθυνοι παραμένουν πάντα εκτός κάδρου, ατιμώρητοι, προστατευμένοι από το άρθρο 86 του Συντάγματος, ενώ πλέον εντείνεται και η επίσημη τρομοκρατία κατά των μαρτύρων που καταγγέλουν πολιτικούς. Για αυτό οφείλουμε να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του, να φωνάξουμε για την ουσία και την οριστική λύση στα προβλήματά μας. Δεν θα ξεγελαστούμε πάλι από υποσχέσεις και ψίχουλα.

Για αυτό απαιτούμε:

(Α) Μη εφαρμογή του Άρθρου 86, του άρθρου ξεπλύματος των πολιτικών, γιατί αντίκειται στο Κράτος Δικαίου.

(Β) Πλήρη Λογοδοσία ΟΛΩΝ των πολιτικών που ευθύνονται για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις Υποκλοπές, τη Novartis, το Μάτι, καθώς και για όλα τα άλλα οικονομικά και κατά ζωής εγκλήματα εις βάρος της χώρας και των Ελλήνων.

(Γ) Επιστροφή των κλεμμένων χρημάτων πίσω στα δημόσια ταμεία και άμεση διανομή τους ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

(Δ) Δήμευση Περιουσίας των ενόχων.

(Ε) Πληρωμή των προστίμων από τους υπαίτιους και ΟΧΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ τους πολίτες.

ΤΕΛΟΣ, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να κάνει το καθήκον της, καθώς η Ελλάδα δεν είναι τριτοκοσμική χώρα με «ιθαγενείς» κατοίκους. Απαιτούμε την εφαρμογή του Ενωσιακού Δικαίου και πλήρη έλεγχο όλων των πολιτικών που εμπλέκονται σε σκάνδαλα ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό το colpo grosso που στήθηκε στις πλάτες μας με τις ευλογίες ολόκληρου του πολιτικού συστήματος – και της Ευρώπης, προκειμένου να μην σηκώσουμε ΠΟΤΕ κεφάλι από τη συνεχή διασπάθιση των κονδυλίων και τα βαρύτατα πρόστιμα, ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΔΩ.

Όλη η κοινωνία, μια ψυχή στις 9 Δεκεμβρίου όπου θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση – καταγγελία στο Ευρωκοινοβούλιο για το Άρθρο 86 και την ατιμωρησία των πολιτικών μας με αφορμή την παράλειψη ποινικής έρευνας και ποινικών διώξεων κατά των πολιτικών για τη Σύμβαση 717 αλλά για τα άλλα σκάνδαλα κατάχρησης του ευρωπαϊκού χρήματος, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εκεί θα συζητηθεί ΓΙΑΤΙ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα δεν ασκεί τα καθήκοντά της στην έρευνα και τιμωρία των πολιτικών που πετυχαίνουν τη ατιμωρησία τους, μέσα από το προνόμιο του Άρθρου 86.

Φτάνει πια! Όλοι μαζί μέχρι την δικαίωση!!».

Διαβάστε επίσης:

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχονται καταιγίδες μεγάλης έντασης και διάρκειας τις επόμενες ώρες – Προειδοποίηση για 9 περιοχές

Σουβλάκι όπως… χαβιάρι – Ακόμα και τα 6 ευρώ φτάνει η τιμή του

Σοκ στο Ίλιον: 89χρονος κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικη σε παιδική χαρά – Κατηγορείται ότι της πρότεινε και ερωτική συνέρευση έναντι αμοιβής