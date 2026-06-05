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05.06.2026 18:12

Το «ευχαριστώ» του Κυρανάκη στον Μητσοτάκη για τη θέση του Γραμματέα της ΝΔ

05.06.2026 18:12
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Δημόσιες ευχαριστίες απηύθυνε μέσω social media o Κωνσταντίνος Κυρανάκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρότασή του να αναλάβει τη θέση του γραμματέα της ΝΔ, μετά την παραίτηση του Κώστα Σκρέκα λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών έκανε λόγο για «μεγάλη τιμή» στη μέχρι σήμερα πολιτική του διαδρομή. Η Νέα Δημοκρατία, όπως σημείωσε, καλείται να προχωρήσει «ενωμένη», με πίστη στις αξίες της και με τον πρωθυπουργό «στην πρώτη γραμμή», ενώ ο ίδιος έθεσε ως στόχο όχι μόνο τη μάχη των εκλογών, αλλά και τη «μάχη των ιδεών».

Σε ανάρτησή του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι αποδέχεται την πρόταση του πρωθυπουργού και καταθέτει επίσημα την υποψηφιότητά του στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής.

«Από τη μέρα που εντάχθηκα στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πριν από 21 χρόνια ως πρωτοετής φοιτητής μέχρι και σήμερα δεν ένιωσα ποτέ μεγαλύτερη τιμή στην πολιτική μου διαδρομή», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι αντιλαμβάνεται το βάρος της ευθύνης «απέναντι στην ιστορία της παράταξης» και σε κάθε Νεοδημοκράτη.

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