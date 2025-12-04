Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron.

Kλειστά θα παραμείνουν επίσης σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

Η απόφαση αυτή ελήφθη για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας – τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού – αποτρέποντας τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία.

Παράλληλα, συνεκτιμήθηκε ότι πολλοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενδέχεται να χρειαστεί να διασχίσουν περιοχές της Αττικής όπου τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας παραμένουν έντονα.

Η ανακοίνωση Χαρδαλιά

«Στο σχετικό μήνυμά του προς τους πολίτες, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής: «Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Αττική σε Κόκκινο Συναγερμό ενόψει της κακοκαιρίας Byron, που εξελίσσεται σε φαινόμενο υψηλής έντασης. Όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, θα έχουμε εντονότατα καιρικά φαινόμενα και στο Λεκανοπέδιο.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και σε άμεση συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τους Δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, οδηγηθήκαμε στην απόφαση όλα τα σχολεία της Αττικής να παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή.

Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου. Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα – και όχι το ρίσκο.

Κατανοούμε ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να ανατρέψει τον προγραμματισμό της ημέρας για αρκετές οικογένειες – αλλά είναι μια επιλογή ευθύνης. Και θέλω να ευχαριστήσω προκαταβολικά τους εκπαιδευτικούς μας, τους γονείς και τους μαθητές για την κατανόηση.

Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, να αποφύγουμε αχρείαστες μετακινήσεις και να επιτρέψουμε στις υπηρεσίες μας να επιχειρούν απρόσκοπτα, εφόσον χρειαστεί.

Είμαστε στο πεδίο, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε όλη την Αττική βρίσκονται σε επιφυλακή συνεργεία, μηχανήματα και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Από πλευράς μας, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε όπου και όποτε μας ζητηθεί, ακολουθώντας το επιχειρησιακό σχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της κακοκαιρίας ώρα με την ώρα. Ενεργούμε με ψυχραιμία, σχέδιο και με απόλυτη προτεραιότητα στον άνθρωπο. Και έτσι θα συνεχίσουμε».

Επισημαίνεται ότι με εντολή του Περιφερειάρχη, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης όλα τα μηχανήματα έργου και το αρμόδιο προσωπικό της Περιφέρειας βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή σε προκαθορισμένα σημεία σε όλο το Λεκανοπέδιο, προκειμένου να αναλάβουν άμεσα δράση επί του πεδίου, εφόσον αυτό ζητηθεί, συνδράμοντας το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας».

