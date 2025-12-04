Προ των πυλών η κακοκαιρία BYRON: Ισχυρές καταιγίδες για τις επόμενες 48 ώρες, οι 8 περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό

Η κακοκαιρία BYRON, βρίσκεται πρό των πυλών και αναμένεται να πλήξει τη χώρα από σήμερα 4 Δεκεμβρίου, και να προκαλέσει σοβαρά καιρικά φαινόμενα στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Σύμφωνα με τι;ς προγνώσεις της ΕΜΥ Τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται να διαρκέσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου.

Το μεσημέρι θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

Προληπτικά θα μείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα σε Σύμη, Ύδρα, Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και στα Κύθηρα.

Την Παρασκευή, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στο Καστελόριζο.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, η οποία θα προκαλέσει ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις, ενώ αναμένονται και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με την ένταση των φαινομένων να φτάνει τα 150-200 χιλιοστά νερού σε ορισμένες περιοχές, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περιοχή της Κατερίνης, όπου οι βροχοπτώσεις αναμένονται να είναι πιο έντονες.

Η Αττική αναμένεται να δεχθεί επίσης ισχυρές βροχές, με τα χιλιοστά βροχής να φτάνουν τα 60-70.

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κινητοποίηση 8 περιοχές της χώρας, οι οποίες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Πρόκειται για τη Θεσσαλία, τη Κεντρική Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά, τη Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επιπλέον όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Ακόμη, επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Πέμπτη (04-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος)

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και στις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Β. Το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI) που εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο της Παρασκευής 05/12 κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

