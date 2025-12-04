Λούτσα: Σήμερα η απολογία του 29χρονου για το θανατηφόρο τροχαίο – Είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και είχε καταναλώσει αλκοολ

Σήμερα το μεσημέρι θα απολογηθεί, τελικά, ο 29χρονος που κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε χθες.

Υπενθυμίζεται ότι το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Θύμα ο 24χρονος Σωτήρης, γόνος της επιχειρηματικής οικογένειας με τη σοκολατοποιία Leonidas, ο οποίος διέμενε στο Βέλγιο τα τελευταία χρόνια και εργαζόταν εκεί στην οικογενειακή επιχείρηση.

Ο άτυχος νεαρός έχασε τη ζωή του όταν, καθώς έβγαζε τις βαλίτσες του από το πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου του μαζί με τη σύντροφό του, όταν καρφώθηκε επάνω τους το αμάξι του 29χρονου.

Συστηματικός χρήστης ουσιών ο 29χρονος

Τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αναλύοντας τα δείγματα αίματος του 29χρονου που προκάλεσε το δυστύχημα στη Λούτσα, εντόπισαν ταυτόχρονη χρήση κοκαΐνης και αλκοόλ.

Τα ευρήματα αυτά φωτίζουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις συνθήκες υπό τις οποίες οδηγούσε, οδηγώντας στον θάνατο τον 24χρονο και στον σοβαρό τραυματισμό της συντρόφου του.

Μετά το θανατηφόρο τροχαίο, ο 29χρονος ανέφερε ανεπίσημα στους αστυνομικούς της Τροχαίας ότι κάνει χρήση κοκαΐνης, χωρίς όμως να διευκρινίσει αν είχε κάνει χρήση το συγκεκριμένο βράδυ.

Επιπλέον, από τον χθεσινό αιματολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε 0,63 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο αίματος, ενώ το επιτρεπτό όριο είναι 0,50, παρότι στο αρχικό αλκοτέστ είχε εμφανιστεί αρνητικός.

Το τροχαίο το 2020

Σε προηγούμενο τροχαίο που είχε προκαλέσει στις 13 Απριλίου 2020 στη Βραυρώνα, όταν το όχημά του είχε εκτραπεί και ανατραπεί με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 21χρονου συνοδηγού, οι εξετάσεις αίματος είχαν δείξει χρήση κάνναβης.

Παρότι η πραγματογνωμοσύνη για το πρόσφατο δυστύχημα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, οι αξιωματικοί της Τροχαίας, εξετάζοντας το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, εκτιμούν ότι ο 29χρονος κινούνταν με ταχύτητα περίπου τετραπλάσια από το επιτρεπτό όριο των 30 χλμ./ώρα στο σημείο

