Κυπαρισσία: Πώς έγινε η απαγωγή του 47χρονου – Όσα κατήγγειλε το θύμα (Video)

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο «φως» αναφορικά με την κινηματογραφική απαγωγή 47χρονου στην Κυπαρισσία, το βράδυ της Τρίτης, 2/12.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος στις Αρχές, ο ίδιος επέστρεφε σπίτι του λίγο μετά τις 8 το βράδυ, όταν τέσσερις κουκουλοφόροι που του είχαν στήσει ενέδρα τον πλησίασαν και με χρήση βίας τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί στο όχημά τους.

Στη συνέχεια οι δράστες οδήγησαν τον 47χρονο σε ερημική παραλία της περιοχής, όπου τον απείλησαν με όπλο, αποσπώντας του πληροφορίες τόσο για χρήματα που διατηρούσε στην κατοικία του, όσο και για ποσά που φέρεται να είχε κρυμμένα στο πατρικό του σπίτι, στα δυτικά προάστια της Αττικής.

Μόλις πήραν τις πληροφορίες που ήθελαν, δύο από τους δράστες επέστρεψαν στην οικία του θύματος, από όπου, σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, απέσπασαν περί τις 25.000 ευρώ, αλλά και το όχημα του 47χρονου.

Πριν εγκαταλείψουν την οικία του θύματος, οι δράστες καθάρισαν τον χώρο με χλωρίνη, και στη συνέχεια επέστρεψαν στην παραλία με το όχημα του 47χρονου.

Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το όχημα των δραστών μετά την αρπαγή, με το σχετικό υλικό να βρίσκεται ήδη στην κατοχή της αστυνομίας.

Μετά την επιστροφή τους στην παραλία, οι δράστες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, με δύο εξ αυτών να μπαίνουν στο αυτοκίνητο του 47χρονου αφού τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί μαζί τους, με σκοπό να μεταβούν όλοι μαζί στην Αθήνα, στο προαναφερθέν σπίτι στα δυτικά προάστια.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του 47χρονου, στο χωριό Βασιλικός του Δήμου Οιχαλίας εγκατέλειψαν τόσο τον άνδρα, όσο και το αυτοκίνητό του, παίρνοντας όμως τα κλειδιά.

Τελικά ο 47χρονος κατάφερε να φτάσει περπατώντας σε καφενείο του χωριού, από όπου και ενημέρωσε τις Αρχές, με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Διαβάστε επίσης:

Σέρρες: Αστυνομική κλούβα πέφτει με φόρα πάνω σε τρακτέρ, σε μπλόκο αγροτών (Video)

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Μάνα και κόρη έπεσαν με το αυτοκίνητο σε ποτάμι από ύψος 7 μέτρων – Νεκρή η 75χρονη γυναίκα

Δήμος Αθηναίων: Σε 24ωρη επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας