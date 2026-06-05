Η «Κινεζική Βραδιά» στα Ποσειδώνια σηματοδοτεί την υλοποίηση σημαντικών συνεργασιών – Νέο κεφάλαιο στη σινοελληνική ναυτιλιακή συνεργασία

Με στόχο την εμβάθυνση της σινοελληνικής συνεργασίας και τη διαμόρφωση νέου οράματος για τη «γαλάζια οικονομία», πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 3ης Ιουνίου, στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Ποσειδώνια 2026, η εκδήλωση «Ποσειδώνια – Κινεζική Βραδιά».

Περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι από πολιτικούς, επιχειρηματικούς, ναυτιλιακούς και δημοσιογραφικούς κύκλους των δύο χωρών ανταλλάσσοντας απόψεις για την έξυπνη ναυπήγηση, τη λειτουργία λιμένων, τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση και τη συνεργασία σε όλη την αλυσίδα αξίας του κλάδου.

Ισχυροί δεσμοί με κοινό όραμα για το μέλλον

Ο Κινέζος πρέσβης στην Ελλάδα, Φανγκ Τσιού, τόνισε ότι οι δύο χώρες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα: οι Έλληνες πλοιοκτήτες διαχειρίζονται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας μεταφορικής ικανότητας, ενώ σχεδόν τα μισά πλοία τους έχουν κατασκευαστεί σε κινεζικά ναυπηγεία. Παράλληλα, πάνω από το ήμισυ των ενεργειακών εισαγωγών της Κίνας μεταφέρεται από ελληνόκτητα πλοία. Με αφορμή τα 20 χρόνια της συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης Κίνας–Ελλάδας, κάλεσε τις δύο πλευρές να προωθήσουν τη συνεργασία στους λιμένες, να ενισχύσουν τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως η ναυτιλιακή χρηματοδότηση και η διαιτησία, και να προχωρήσουν από κοινού στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Ο υφυπουργός Ναυτιλίας, Στέφανος Γκίκας, εξήρε τη στενή συνεργασία των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι το 43% του ελληνόκτητου στόλου έχει ναυπηγηθεί στην Κίνα. Ο πλοιοκτήτης Γιώργος Προκοπίου ανέφερε ότι οι ναυπηγικές επενδύσεις και τα έργα υπό κατασκευή των εταιρειών του στην Κίνα υπερβαίνουν σήμερα τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια, καλώντας παράλληλα την Κίνα να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στη διεθνή διακυβέρνηση του κλάδου.

Νέες δομές και πρωτοβουλίες με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς υλοποιήθηκαν μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες: εγκαινιάστηκε το ελληνικό γραφείο εκπροσώπησης της China State Shipbuilding Corporation (CSSC), παρουσιάστηκε το σήμα “Athens Moment” της CSSC Global Services, ανακοινώθηκε η ίδρυση του Κέντρου Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης της Bank of China Europe από την επικεφαλής του υποκαταστήματος Αθηνών, Ζάο Ναν, και εγκαινιάστηκε το γραφείο Αθηνών του Ναυτιλιακού Πάρκου Υπηρεσιών της περιοχής Πουτούο.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η έκθεση «Καθοδηγώντας τη Βαθιά Γαλάζια Ανάπτυξη – Ανοίγοντας ένα Πράσινο Μέλλον», που αναλύει τη μετάβαση της κινεζικής ναυπηγικής βιομηχανίας προς την πράσινη ανάπτυξη και την έξυπνη παραγωγή.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Κίνας στην Ελλάδα, την China Economic Information Service και την China State Shipbuilding Corporation, με συνεργάτη το υποκατάστημα Αθηνών της Bank of China Europe.