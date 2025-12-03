Κυπαρισσία: «Περίεργη» αρπαγή 47χρονου έξω από το σπίτι του

Ένα περίεργο περιστατικό αρπαγής συνέβη χθες βράδυ στην Κυπαρισσία, όταν 47χρονος επιχείρησε να μπει στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το tharrosnews, εκεί τον περίμεναν 4 άνδρες τον ανάγκασαν επιβιβαστεί στο όχημά τους και στη συνέχεια τον μετέφεραν σε περιοχή έξω από την Κυπαρισσία, έπειτα πήραν τα κλειδιά του σπιτιού του θύματος και μπήκαν σε αυτό όπου αφαίρεσαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Με δυο οχήματα πλέον, κατευθυνθήκαν προς την Τσακώνα όπου άφησαν τον 47χρονο με το όχημά του, χωρίς τα κλειδιά αυτού.

Το θύμα έσπευσε σε καφενείο του χωριού όπου ζήτησε βοήθεια.

Πλέον η Αστυνομία αναζητά τους δράστες.

