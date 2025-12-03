Κορινθία: 28χρονος συνοριοφύλακας πέθανε εν ώρα υπηρεσίας

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Τετάρτης (3/12) ένας 28χρονος συνοριοφύλακας στην Κορινθία.

Ο νεαρός πέθανε ξαφνικά εν ώρα υπηρεσίας στις 7:30.

Σύμφωνα με το korinthostv, ο νεαρός είχε καταγωγή από την Αρκαδία και υπηρετούσε στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ, το οποίο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο ο 28χρονος δεν τα κατάφερε.

Τα αίτια του θανάτου του παραμένουν υπό διερεύνηση.

