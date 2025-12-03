Υδραυλικός πήγε να ξεβουλώσει την αποχέτευση στο κρατητήριο αστυνομικού τμήματος και βρήκε 9 όπλα!

Υδραυλικός κλήθηκε να ξεβουλώσει τουαλέτα σε αστυνομικό τμήμα της Αθήνας και τα ευρήματα που βρήκε στην αποχέτευση τον σόκαραν.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης στο ΑΤ Κυψέλης, καθώς ένας υδραυλικός κλήθηκε να ξεβουλώσει την αποχέτευση στα κρατητήρια και δεν πίστευε στα μάτια του με τα ευρήματά του!

Οπως αποκάλυψε εκπομπή του Alpha που έδωσε στη δημοσιότητα και σχετική φωτογραφία, ο υδραυλικός που κλήθηκε γιατί οι τουαλέτα έβγαζε νερά, ανακάλυψε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 9 (!’) πιστόλια διαφόρων διαμετρημάτων στην αποχέτευση!

Η ανακάλυψη αυτή σήμανε συναγερμό στις Αρχές, οι οποίες ερευνούν το πώς κατέληξαν τα όπλα εκεί και αν συνδέονται με δραστηριότητες κρατουμένων.

Η Αστυνομία εξάλλου, έχει ξεκινήσει ποινική και διοικητική έρευνα για την υπόθεση, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες της εύρεσης των όπλων.

