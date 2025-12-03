search
Υδραυλικός πήγε να ξεβουλώσει την αποχέτευση στο κρατητήριο αστυνομικού τμήματος και βρήκε 9 όπλα!

at kipseli new

Υδραυλικός κλήθηκε να ξεβουλώσει τουαλέτα σε αστυνομικό τμήμα της Αθήνας και τα ευρήματα που βρήκε στην αποχέτευση τον σόκαραν.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης στο ΑΤ Κυψέλης, καθώς ένας υδραυλικός κλήθηκε να ξεβουλώσει την αποχέτευση στα κρατητήρια και δεν πίστευε στα μάτια του με τα ευρήματά του!

Οπως αποκάλυψε εκπομπή του Alpha που έδωσε στη δημοσιότητα και σχετική φωτογραφία, ο υδραυλικός που κλήθηκε γιατί οι τουαλέτα έβγαζε νερά, ανακάλυψε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 9 (!’) πιστόλια διαφόρων διαμετρημάτων στην αποχέτευση!

Η ανακάλυψη αυτή σήμανε συναγερμό στις Αρχές, οι οποίες ερευνούν το πώς κατέληξαν τα όπλα εκεί και αν συνδέονται με δραστηριότητες κρατουμένων.

Η Αστυνομία εξάλλου, έχει ξεκινήσει ποινική και διοικητική έρευνα για την υπόθεση, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες της εύρεσης των όπλων.

