ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.12.2025 10:46

Ηράκλειο: 54χρονος είχε κάνει το σπίτι του οπλοστάσιο (photos)

03.12.2025 10:46
opla_kriti

Λαβράκι έβγαλαν οι αρχές στο Ηράκλειο, όταν μετά από έφοδο σε σπίτι στη Βιάννο εντόπισαν ένα… οπλοστάσιο

Η έρευνα στο σπίτι του 54χρονου, αποκάλυψε πολεμικά όπλα, εκατοντάδες φυσίγγια και ξιφολόγχες σε μια από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Ο 54χρονος, που συνελήφθη το πρωί της Τρίτης 02.12.2025, αντιμετωπίζει κατηγορίες για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν πολεμικά όπλα, εκατοντάδες φυσίγγια και πλήθος στρατιωτικού τύπου εξαρτημάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη χθες (02.12.2025) σε περιοχή του Δήμου Βιάννου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου 54χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν χθες πρωινές ώρες έρευνα στην οικία ημεδαπού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

2 πολεμικά όπλα

3 κυνηγετικά όπλα

Περίστροφο

798 φυσίγγια

42 κάλυκες

6 βολίδες

3 ξιφολόγχες

11 γεμιστήρες

Κορμός πολεμικού όπλου

2 κάννες πολεμικών οπλων

Διόπτρα

Διάφορα εξαρτήματα όπλων

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».

