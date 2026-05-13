ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 18:49
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Εκκλησιαστικά Σχολεία

Διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αποτελέσματα των γραπτών δοκιμασιών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια) για το σχολικό έτος 2026-27.

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, από το Υπουργείο Παιδείας, οι γονείς και οι κηδεμόνες των υποψηφίων μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα με είσοδό τους ΕΔΩ και με χρήση των κωδικών Τaxisnet του ατόμου που υπέβαλε την αίτηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, στις γραπτές δοκιμασίες διαγωνίσθηκαν φέτος:

  • 8.106 μαθητές και μαθήτριες για 1.809 θέσεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου στα Πρότυπα Σχολεία της χώρας.
  • 3.450 μαθητές και μαθήτριες για 1.786 θέσεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία της χώρας.
  • 345 μαθητές και μαθήτριες για 513 θέσεις Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία της χώρας.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης ισοβαθμιών οι μαθητές και οι μαθήτριες κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας, σύμφωνα με τον τυχαίο αριθμό που τους έχει αποδοθεί κατά τη διαδικασία της ειδικής κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την εγγραφή των μαθητών στη σχολική μονάδα επιτυχίας, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν από την Παρασκευή 15/5/2026 με τις οικείες σχολικές μονάδες ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ. ή από τις ιστοσελίδες των σχολείων επιτυχίας.

