Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο σκηνικό των επόμενων ημερών – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Πέμπτη, 14/5, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να κάνει λόγο για ένα δεκαήμερο με αυξημένη αστάθεια, μπόρες και τοπικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η σημερινή ημέρα κυλά με ήπιες καιρικές συνθήκες και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές, αν και από τις απογευματινές ώρες και μετά αναμένεται αλλαγή του σκηνικού στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες.

Οι δυτικοί άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί, αγγίζοντας κατά τόπους ακόμη και τα 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση αργότερα μέσα στην ημέρα.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Στη δυτική Ελλάδα οι μέγιστες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και νότια τμήματα φτάνουν τους 28-30 βαθμούς.

Για την Αττική, η ημέρα κυλά με γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι δυτικοί άνεμοι παραμένουν ισχυροί, ιδιαίτερα στα δυτικά του νομού, όπου φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη αστάθεια. Το πρωί ο καιρός θα είναι καλός, όμως από το μεσημέρι και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις στα ορεινά, με πιθανότητα για μπόρες και τοπικές καταιγίδες που θα υποχωρούν αργά τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς.

Νέο κύμα αστάθειας από την Πέμπτη

Από την Πέμπτη και για περίπου δέκα ημέρες, ασταθείς αέριες μάζες αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα. Η «σύγκρουση» ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια με θερμότερες μάζες που επικρατούν λόγω εποχής θα ευνοήσει την εκδήλωση βροχών και καταιγίδων, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το δυτικό και βόρειο Αιγαίο, αλλά και στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως από το μεσημέρι έως αργά το απόγευμα.

Παρότι τα φαινόμενα δεν θα έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια, σε αρκετές περιοχές εκτιμάται ότι θα εκδηλώνονται με ένταση, συνοδευόμενα πιθανώς από χαλαζοπτώσεις και ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα.

Κατά τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιώνεται, ενώ το ίδιο μοτίβο αναμένεται να επαναλαμβάνεται σχεδόν καθημερινά, με ήπιες συνθήκες το πρωί και αστάθεια από το μεσημέρι και μετά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, χωρίς όμως να σημειωθεί ψυχρή εισβολή, καθώς οι τιμές θα παραμείνουν κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, κυμαινόμενες από 24 έως 27 βαθμούς Κελσίου στο δεύτερο μισό του Μαΐου.

