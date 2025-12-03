Συναγερμός στην Επίδαυρο – Αγνοείται 65χρονος ψαράς

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό για τον εντοπισμό αγνοούμενου ψαρά στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Επιδαύρου.

Υπό τον συντονισμό του EKΣEΔ πραγματοποιούνται έρευνες από τρία πλωτά και ένα ελικόπτερο του Λιμενικού, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Παράλληλα γίνονται έρευνες και από ξηράς για τον 65χρονο αγνοούμενο ψαρά, το σκάφος του οποίου βρέθηκε στην θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Επιδαύρου.

Οι έρευνες γίνονται υπό καλές καιρικές συνθήκες καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι τριών μποφόρ.

