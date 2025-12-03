search
Τραγωδία στην Κέρκυρα: Μάνα και κόρη έπεσαν με το αυτοκίνητο σε ποτάμι από ύψος 7 μέτρων – Νεκρή η 75χρονη γυναίκα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Τετάρτη (3/12) στο γεφυράκι των Κουραμάδων στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Corfutvnews.gr, ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει κάτω από τη γέφυρα από ύψος επτά μέτρων.

Από την πτώση τραυματίστηκε θανάσιμα η συνοδηγός μια 75χρονη γυναίκα.

Η 48χρονη κόρη της φέρει σοβαρά τραύματα, και η κατάστασή της είναι σοβαρή.

Οι δύο γυναίκες που επέβαιναν, μητέρα και κόρη, εγκλωβίστηκαν και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό τους.

