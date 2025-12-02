Φορτηγό ψυγείο τυλίχθηκε στις φλόγες στον ΒΟΑΚ – Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε φορτηγό ψυγείο στον ΒΟΑΚ που εκδηλώθηκε από άγνωστο λόγο.

Πυροσβεστικές δυνάμεις από το Ηράκλειο έφτασαν στο σημείο, λίγο πριν το αεροδρόμιο Ηρακλείου επί του ΒΟΑΚ και οι 14 πυροσβέστες με τα 5 οχήματα πυρόσβεσης, επιχειρούν αυτή την ώρα για την κατασβεση της φωτιάς.

Συγκεκριμένα το φορτηγό ήταν τράκτορας με ρυμουλκούμενο ψυγείο. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ψυγείο, με τον οδηγό, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, να καταφέρνει την αποσύνδεση του τράκτορα και απομάκρυνσή του. Τα αίτια θα διερευνηθούν αρμοδίως.

