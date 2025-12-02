search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

02.12.2025 21:28

Φορτηγό ψυγείο τυλίχθηκε στις φλόγες στον ΒΟΑΚ – Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης

02.12.2025 21:28
VOAK fotia

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε φορτηγό ψυγείο στον ΒΟΑΚ που εκδηλώθηκε από άγνωστο λόγο.

Πυροσβεστικές δυνάμεις από το Ηράκλειο έφτασαν στο σημείο, λίγο πριν το αεροδρόμιο Ηρακλείου επί του ΒΟΑΚ και οι 14 πυροσβέστες με τα 5 οχήματα πυρόσβεσης, επιχειρούν αυτή την ώρα για την κατασβεση της φωτιάς.

Συγκεκριμένα το φορτηγό ήταν τράκτορας με ρυμουλκούμενο ψυγείο. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ψυγείο, με τον οδηγό, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, να καταφέρνει την αποσύνδεση του τράκτορα και απομάκρυνσή του. Τα αίτια θα διερευνηθούν αρμοδίως.

Άγρια επίθεση σε YouTuber στα Γιάννενα – Έκανε live μετάδοση, εμφανίστηκε με χτυπήματα στο πρόσωπο (Video)

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες: Ενισχύονται με τρακτέρ τα μπλόκα σε δρόμους και τελωνεία

Ελεύθερος με εγγύηση 150.000 ευρώ ο επίσκοπος που φέρεται να συνεργαζόταν με την κρητική μαφία

Καλλιάνος για τη νέα κακοκαιρία: «Δεν χρειάζεται πανικός» – Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμων 9 μποφόρ

Axios: Ο Νετανιάχου ζήτησε τη βοήθεια του Τραμπ για να του απονεμηθεί χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

Διπλωματικός μαραθώνιος στο Κρεμλίνο: Πεντάωρη συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ – Κούσνερ για το Ουκρανικό -«Δεν βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη»

Χειμερινή κακοκαιρία σαρώνει τις ΗΠΑ: Ένας νεκρός, εκατοντάδες τροχαία και ο πρώτος χιονιάς για την Ανατολική Ακτή (Video/Photos)

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

Επιμένει ο Κυρανάκης παρά τις αντιδράσεις: Καταργούνται τα πρώτα τρόλεϊ από σήμερα στον Πειραιά

Νίκος Οικονομόπουλος: «Θέλω να παντρευτώ αλλά έχω υψηλά στάνταρ» (Video)

Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

Καλλιάνος για τη νέα κακοκαιρία: «Δεν χρειάζεται πανικός» – Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και ριπές ανέμων 9 μποφόρ

Axios: Ο Νετανιάχου ζήτησε τη βοήθεια του Τραμπ για να του απονεμηθεί χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

