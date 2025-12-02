search
02.12.2025 20:49

Ελεύθερος με εγγύηση 150.000 ευρώ ο επίσκοπος που φέρεται να συνεργαζόταν με την κρητική μαφία

02.12.2025 20:49
Ελεύθερος με εγγύηση 150.000 ευρώ και μηνιαία παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα αφέθηκε ο Επίσκοπος Δορυλαίου που φέρεται να είχε σχέσεις με τη μαφία της Κρήτης.

Ο συνήγορός του, Διονύσης Βερράς, σχολίασε ότι «ο εντολέας μου πλήρωσε τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση», προσθέτοντας πως «αν στη θέση του βρισκόταν οποιοσδήποτε άλλος, δεν θα του είχε επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος».

Από θύμα σε συνεργάτης

Με βεβαιώσεις που φέρεται να εξέδωσε ο Επίσκοπος πέρασαν 175 στρέμματα που ανήκουν στη Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων στα δύο αδέλφια, τα οποία είχαν αρχηγικό ρόλο στη μαφία. Τα δύο αδέλφια στη συνέχεια τα μεταβίβασαν σε ξένους επενδυτές, αποκομίζοντας κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ.

Ο 46χρονος Επίσκοποες σύμφωνα με τη δικογραφία από «θύμα» της μαφίας εξελίχθηκε σε «συνεργάτη». Μάλιστα, φέρεται να ζητούσε ξυλοδαρμούς συγκεκριμένων προσώπων.

Η απολογία του είχε αρχικά οριστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου, όμως για διαδικαστικούς λόγους μετατέθηκε και τελικά πραγματοποιήθηκε σήμερα, σύμφωνα με το neakriti.

