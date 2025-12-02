Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Ενισχύονται συνεχώς με τρακτέρ τα μπλόκα σε δρόμους και τελωνεία – Θα κλείσουν και λιμάνια

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας με τρακτέρ τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα. Δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο δρόμο μέχρι και τις γιορτές εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

Μετά τον αποκλεισμό εθνικών οδών οι αγρότες προαναγγέλλουν μπλόκα σε λιμάνια και τελωνεία με στόχο να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση.

Αναλυτικά τα αγροτικά μπλόκα

Λάρισα – Νίκαια

Μάλγαρα Θεσσαλονίκης

Ε-65, στο ύψος της Καρδίτσας

Κομοτηνή – Εγνατία

Νέα Χαλκηδόνα

Γυψοχώρι Πέλλας

Τελωνείο Κακκαβιάς

Τελωνεία Δοϊράνης και Ευζώνων στο Κιλκίς

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Για όσους παραμένουν στους δρόμους, τα ζητήματα δεν είναι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το αλαλούμ με τις πληρωμές αλλά και οι φυσικές καταστοροφες και οι ζωονόσοι που έχουν γονατίσει τον πρωτογενή τομέα.

Ειδικά στη Νίκαια της Λάρισας και στον Ε65 στην Κρδίτσα τα μπλόκα ενισχύονται διαρκώς με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα καταφθάνουν σταδιακά σήμερα με παρατεταμένα κορναρίσματα, ενώ τις επόμενες ημέρες τα μπλόκα θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Τα τρακτέρ γίνονται δεκτά με ενθουσιασμό από τους συναδέλφους τους που ήδη βρίσκονται στα δύο μπλόκα.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου ήδη έχουν παραταχθεί εκατοντάδες τρακτέρ, έρχονται τρακτέρ και άλλα αγροτικά μηχανήματα από όλες τις περιοχές του Νομού Λάρισας, καθώς και από τη Μαγνησία. Ίδια εικόνα επικρατεί στο πανίσχυρο μπλόκο της Καρδίτσας, στον Ε65.

Ενισχύεται το μπλόκο της Νίκαιας

Με περισσότερα από 200 τρακτέρ ενισχύθηκε σήμερα το μπλόκο της Νίκαιας με αγρότες και κτηνοτρόφους να δυναμώνουν την παρουσία τους στον κόμβο, όπου η Εθνική Οδός παραμένει κλειστή, σύμφωνα με το larissanet.

Οχήματα από την ευρύτερη επαρχία της Λάρισας έφτασαν νωρίς το μεσημέρι στο μπλόκο, ενώ στο σημείο έφτασαν και οι κτηνοτρόφοι που διαμαρτυρήθηκαν νωρίτερα στην Κεντρική Πλατεία, ρίχνοντας γάλα, ζωοτροφές και άχυρα μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα σημειώνουν ότι το μπλόκο θα ενισχύεται καθημερινά. «Εδώ στη Νίκαια θα βλέπετε κάθε μέρα να έρχονται τρακτέρ. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε».

«Η κυβέρνηση κρατά κλειστούς τους δρόμους. Αν ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης εμείς φεύγουμε και αύριο το πρωί», τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, μιλώντας από το μπλόκο της Νίκαιας όπου έχουν παραταχθεί εκατοντάδες τρακτέρ, σε εκπομπή του Open.

Όπως είπε ο Ρ. Μαρούδας, σήμερα θα έρθουν στο μπλόκο της Νίκαιας επιπλέον 300 τρακτέρ και αύριο θα έρθουν τρακτέρ από τον Τύρναβο και την Ελασσόνα, έτσι ώστε τις επόμενες τρεις ημέρες να ξεπεράσουν τα 1.500.

Εμείς, συνέχισε ο Ρ. Μαρούδας, υλοποιούμε την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων που πάρθηκε στη σύσκεψη της Νίκαιας και βγαίνουν τα μπλόκα σταδιακά. Σήμερα, συνέχισε ο Ρ. Μαρούδας, θα βγουν σε άλλα τρία σημεία της χώρας, ενώ αύριο θα στηθούν νέα μπλόκα, τα οποία θα πληθαίνουν μέχρι την Κυριακή.

Αυτό εδώ δεν είναι η κλιμάκωση. Αυτό είναι η αρχή της κινητοποίησης, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ρ. Μαρούδας, καλώντας την κυβέρνηση να καθίσει και να δώσει πολιτικές λύσεις στα προβλήματα, που, όπως είπε, «είναι και δημιούργημα της δικής της πολιτικής αυτά τα προβλήματα που μας έχουν βγάλει στο δρόμο». Άρα, σημείωσε ο Ρ. Μαρούδας, η κυβέρνηση έχει «και το πεπόνι και το μαχαίρι» για να δώσει τις λύσεις.

Νωρίτερα, στην κεντρική πλατεία Λάρισας συγκεντρώθηκαν, το μεσημέρι, κτηνοτρόφοι από την περιοχή, πραγματοποιώντας κινητοποίηση με κορναρίσματα και ελληνικές σημαίες, ενώ ως ένδειξη διαμαρτυρίας, έριξαν γάλατα, άχυρα και καλαμπόκι στο πλακόστρωτο.

Όπως υποστήριξαν σε δηλώσεις τους, «ο κλάδος έχει φτάσει στα όριά του μετά τις απώλειες ζώων από την ευλογιά, την καθυστέρηση ή μη καταβολή αποζημιώσεων και τις συνεχείς οικονομικές πιέσεις που καθιστούν την επιβίωση δυσκολότερη».

Ανάμεσα στα αιτήματά τους είναι η άμεση στήριξη από την Πολιτεία με δίκαιες αποζημιώσεις για τα θανατωμένα κοπάδια, διαφάνεια και λύσεις στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Θεωρούν πως η υποβάθμιση της κτηνοτροφίας στερεί από τον πρωτογενή τομέα τον βασικό του πυλώνα, υπογραμμίζοντας πως οι επιπτώσεις θα αγγίξουν συνολικά την τοπική οικονομία.

Δήλωσαν ακόμη πως δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον δρόμο, «αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις και πολιτική βούληση για τη στήριξη του κλάδου».

Οδηγοί ταξί ανήγγειλαν «επίσκεψη αλληλεγγύης» στο μπλόκο της Νίκαιας. Στη Θεσσαλία, αναμένεται και τρίτο μπλόκο, καθώς μετά τη Νίκαια και την Καρδίτσα, προετοιμάζονται και οι αγρότες των Τρικάλων στον κόμβο του Μεγαλοχωρίου.

«Ο Ε65 θα παραμείνει κλειστός για όσο χρειαστεί»

Έξω από την Καρδίτσα το μπλόκο στον Ε65 εκτείνεται πλέον σε μήκος 2 χιλιομέτρων με 1500 – 2.000 τρακτέρ και οι αγρότες δηλώνουν ότι ήρθαν για να μείνουν, όσο χρειαστεί δηλαδή μέχρι να βρεθούν λύσεις. Μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι, είναι επί ποδός, ενώ η φράση «χρωστάμε παντού», συνοδεύει την απόφαση για στρατηγική κλιμάκωσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μάνιας Γκουσιάρη.

Την τεράστια απόκλιση τιμών από το χωράφι στο ράφι, αλλά και την «επιστροφή των κλεμμένων του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπενθυμίζουν από τη λίστα των αιτημάτων τους οι Θεσσαλοί αγρότες, όπως και το να υπάρξει ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος λόγω χαμηλών τιμών ειδικά στο βαμβάκι και στο σιτάρι αλλά και λόγω της ευλογιάς. Στην ατζέντα των καθημερινών συσκέψεων οι αγρότες προτάσσουν και το κόστος παραγωγής λόγω του πετρελαίου αλλά και του ρεύματος.

«Προετοιμαζόμαστε να κάνουμε Χριστούγεννα στην Ε65 αν δε λυθούν τα προβλήματα. Και το δέντρο μας θα ανάψουμε και τα Χριστούγεννα θα κάνουμε και τον καλό καινούργιο χρόνο», δηλώνει χαρακτηριστικά αγρότης.

Τρακτέρ στο τελωνείο Ευζώνων

Στην Εγνατία Οδό νέο μπλόκο αποφάσισαν οι αγρότες στον κόμβο της Κουλούρας στην Ημαθία. Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων.

Προηγήθηκε ο αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα στο τελωνείο των Ευζώνων. Αγρότες του νομού Κιλκίς προχώρησαν με τα τρακτέρ τους στον αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου του τελωνείου. Η αστυνομία είχε δημιουργήσει φραγμό, ωστόσο οι αγρότες, που γνωρίζουν καλά την περιοχή, κατάφεραν μέσα από χωράφια να περάσουν και να κλείσουν την είσοδο του τελωνείου.

Πολύ μεγάλο μπλόκο αποφάσισαν και για το τελωνείο των Κήπων, αγρότες του Έβρου όπου επί ποδός βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων» , ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Στο μεταξύ οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης προειδοποιούν με κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών τη Δευτέρα.

Στα διόδια των Μαλγάρων παραμένει κλειστό το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα, ενώ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο και από τις επόμενες ημέρες στήνουν μπλόκα με τα αγροτικά μηχανήματα σε κομβικά σημεία της περιοχής.

Ήδη, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον νομό Ιωαννίνων προχώρησαν σε 3ωρο αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι, τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σήμερα, αναμένεται να κλείσουν τον κόμβο, ουσιαστικά την εθνική οδό Ιωαννίνων- Κακκαβιας, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα.

Αύριο το μεσημέρι, οι αγρότες της Πρέβεζας αναμένεται να στήσουν μπλόκο στον Λούρο.

Χθες το βράδυ, αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων της Άρτας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης πως θα βγουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στους δρόμους, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στη μορφή και το σημείο της κινητοποίησης.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας προγραμματίζουν κινητοποιήσεις

Κινητοποιήσεις προγραμματίζουν να ξεκινήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας.

Ειδικότερα, αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας αναμένεται να συγκεντρωθούν στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας, όπου θα πραγματοποιηθεί συνέλευση για την λήψη αποφάσεων.

Στην Αιγιάλεια, μέλη του αγροτικού συλλόγου «Μπακόπουλος – Ντρίνιας» πραγματοποίησαν συνέλευση το βράδυ της Δευτέρας στο εργατικό κέντρο του Αιγίου.

Όπως ανακοινώθηκε, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στον κόμβο του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Επίσης, σήμερα στις 8 το βράδυ θα συνεδριάσουν στην περιοχή Σταυροδρόμι, τα μέλη του αγροκτηνοτροφικού συλλόγου Ερυμάνθου, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις.

Κάλεσμα συμμετοχής σε Ροδόπη και Ξάνθη

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις προς τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης, προκειμένου, όπως σημειώνει στην προαναφερθείσα ανακοίνωση, να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας και αγωνιστικότητας.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Εβρου –Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας– έχουν εξαγγείλει την έναρξη των κινητοποιήσεών τους για την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, οπότε και θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στον κόμβο των Καστανεών, καθώς και όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Καστανεών και στον συνοριακό σταθμό Ορμενίου.

Τετράωρος αποκλεισμός στην παλαιά Εθνική Θεσσαλονίκης–Έδεσσας από αγρότες της Χαλκηδόνας

Σε τετράωρο αποκλεισμό της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας -και στα δύο ρεύματα, προχώρησαν από τη μία μετά το μεσημέρι αγρότες της ευρύτερης περιοχής.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του αγροτικού μπλόκου που στήθηκε στην είσοδο της Χαλκηδόνας από χθες οπότε και έγινε συμβολικός αποκλεισμός μίας ώρας (από τις 14.30), ανέφερε ότι δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διαρκέσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ, όπως τόνισε, το μπλόκο ολοένα και ενισχύεται.

Κυβέρνηση: «Ανοιχτοί δρόμοι, καμία παρέμβαση σε κρίσιμες υποδομές»

Από το Λονδίνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που μπορεί να είναι «επώδυνες βραχυπρόθεσμα», αλλά «σωστές μακροπρόθεσμα». Τόνισε πως δεν θα επιτρέψουν να κλείσουν υποδομές όπως τελωνεία ή λιμάνια, κάτι που έχουν προαναγγείλλει οι αγρότες.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός σε τελωνεία και λιμάνια, καθώς οι υποδομές αυτές είναι κρίσιμες για το δημόσιο συμφέρον και την εθνική ασφάλεια.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «έχει ικανοποιήσει τα περισσότερα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών», σημειώνοντας πως οι επιδοτήσεις –αν και με καθυστέρηση ενός μήνα– θα είναι αυξημένες για όσους τις δικαιούνται. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι δρόμοι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί.

