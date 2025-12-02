Μπλόκα αγροτών: Σε φάση κλιμάκωσης οι κινητοποιήσεις, θέλουν να αποκλείσουν τελωνεία και λιμάνια – «Θα το πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα»

Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Στη Ροδόπη, αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν χθες βράδυ την Εγνατία Οδό στον δυτικό κόμβο Κομοτηνής από τις 22:00 έως τις 06:00, στο ρεύμα από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη. Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δρόμος αναμένεται να κλείσει ξανά εντός της ημέρας καθώς θα βγουν ξανά τα τρακτέρ.

Την ίδια ώρα, οι αγροτικοί φορείς της Ανατολικής Μακεδονίας προγραμματίζουν σύσκεψη στις 18:30 στην Ελευθερούπολη Καβάλας για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Στα Μάλγαρα παραμένει ανοιχτή η είσοδος προς Θεσσαλονίκη, ενώ επίκειται ανακοίνωση για δίωρους αποκλεισμούς, πιθανότατα στις ώρες 17:00–19:00.

Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται μέσω Χαλάστρας και του οικισμού Μαλγάρων.

Αναμένεται επίσης να διευκρινιστεί τι θα γίνει με το μπλόκο της Επανομής και της Χαλκιδικής, της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ενώ κατά πάσα πιθανότητα οι αγρότες θα φτάσουν στο αεροδρόμιο και επιπλέον διατυπώνεται πρόθεση για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Στις Σέρρες, νέο μπλόκο στον Προμαχώνα αναμένεται από το μεσημέρι της Τετάρτης, από γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που συμμετείχαν στη Γενική συνέλευση, το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Λευκώνα.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ενίσχυση του μπλόκου στη Νίκαια. Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι κτηνοτρόφοι της Λάρισας με διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης. Πέταξαν μάλιστα και γάλατα σήμερα στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Οδηγοί ταξί έχουν αναγγείλει επίσης επίσκεψη αλληλεγγύης, ενώ σχεδιάζεται και τρίτο μπλόκο στα Τρίκαλα, στον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

«Ήρθαμε για να μείνουμε, εδώ και τα Χριστούγεννα αν χρειαστεί»

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, το μπλόκο έξω από την Καρδίτσα φτάνει πλέον τα δύο χιλιόμετρα, με 1.500–2.000 τρακτέρ που ξεπερνά κάθε άλλο μπλόκι. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί, ακόμη και τα Χριστούγεννα», ζητώντας λύσεις για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές προϊόντων αλλά και την οικονομική ζημιά από ασθένειες, όπως η ευλογιά.

Στον Έβρο, αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζουν πολύ μεγάλο μπλόκο στο τελωνείο των Κήπων. Συγκεκριμένα αναμένεται συγκέντρωση τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες και γύρω χωριά. Σήμερα θα ανακοινωθούν οι ώρες και η μορφή των αποκλεισμών.

Κυβέρνηση: «Ανοιχτοί δρόμοι, καμία παρέμβαση σε κρίσιμες υποδομές»

Από το Λονδίνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που μπορεί να είναι «επώδυνες βραχυπρόθεσμα», αλλά «σωστές μακροπρόθεσμα». Τόνισε πως δεν θα επιτρέψουν να κλείσουν υποδομές όπως τελωνεία ή λιμάνια, κάτι που έχουν προαναγγείλλει οι αγρότες.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός σε τελωνεία και λιμάνια, καθώς οι υποδομές αυτές είναι κρίσιμες για το δημόσιο συμφέρον και την εθνική ασφάλεια.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση «έχει ικανοποιήσει τα περισσότερα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών», σημειώνοντας πως οι επιδοτήσεις –αν και με καθυστέρηση ενός μήνα– θα είναι αυξημένες για όσους τις δικαιούνται. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι δρόμοι πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί.

Διαβάστε επίσης:

Πρόστιμο της ΣΤΑ.ΣΥ στον ανάδοχο αναβάθμισης συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό για «αδικαιολόγητες καθυστερήσεις»

Πήραν μέχρι και το… άδειο χρηματοκιβώτιο – Νέα στοιχεία για τη ληστεία στα Χανιά

Απούσα η Δήμητρα Ματσούκα από τη δίκη της για επικίνδυνη οδήγηση – Παρών μόνο ο δικηγόρος της