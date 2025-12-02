search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

02.12.2025

Πήραν μέχρι και το… άδειο χρηματοκιβώτιο – Νέα στοιχεία για τη ληστεία στα Χανιά

peripoliko11

Νέα στοιχεία για τη χθεσινή ληστεία με την απειλή μαχαιριού, σε βάρος ενός 52χρονου μέσα στο σπίτι του, στον Αποκόρωνα Χανιών.

Σύμφωνα με το θύμα, δύο άνδρες με full face, εισήλθαν στο σπίτι του και του απέσπασαν με την απειλή μαχαιριού το ποσό των 3000 ευρώ.

Οπως αναφέρει το zarpanews, οι δράστες αφαίρεσαν και το χρηματοκιβώτιο που είχε στην κατοχή του ο 52χρονος, το οποίο σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα ήταν άδειο, ενώ εν συνεχεία πήραν και τα κλειδιά του αγροτικού του αυτοκινήτου και διέφυγαν με αυτό.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

