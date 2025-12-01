Χανιά: Τον απείλησαν με μαχαίρι και του αρπάξαν μετρητά και το αγροτικό του αυτοκίνητο

Θύμα ληστείας έπεσε σήμερα ένας 55 χρόνος άνδρας στα Χανιά.

Συγκεκριμένα και με βάση ενημέρωση από την αστυνομική διεύθυνση, στο Νιο Χωριό Αποκορώνου νωρίς το πρωί, στις 9.30 άγνωστοι δράστες με την απειλή μαχαιριου, σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, μπήκαν στο χώρο του, από όπου του απέσπασαν χρήματα και το αγροτικό αυτοκίνητο του.

Οι αρχές να αναζητούν αυτή την ώρα, τους δράστες σε όλη την περιοχή και τον Δήμο Αποκορώνου.

