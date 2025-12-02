Στον ανακριτή ο επίσκοπος που κατηγορείται για εκχώρηση 175 στρεμμάτων της Μονής Τζαγκαρόλων στην κρητική μαφία

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε ο Επίσκοπος που φέρεται να συνεργαζόταν με την κρητική μαφία.

Ο κληρικός, που πέρασε το κατώφλι του ανακριτή περίπου στις 15.30 το μεσημέρι, κατηγορείται για απιστία με ζημία που ξεπερνά το ποσό των 120.000 ευρώ, καθώς φέρεται να εκχώρησε σ έκταση 175 στρεμμάτων, που ανήκουν στην Μονή Τζαγκαρόλων, στα δύο αδέλφια που κατηγορούνται ως αρχηγικά στελέχη της μαφίας.

Τα δύο αδέρφια έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο μεταξύ άλλων, εκβίαζαν τον Επίσκοπο με βίντεο που είχαν στην κατοχή τους, προκειμένου να τον πιέσουν να δώσει έγγραφη βεβαίωση ότι η έκταση των 175 στρεμμάτων δεν ανήκει στη Μονή.

Τα δύο αδέρφια είχαν προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους με τις κατηγορίες της εκβίασης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εμπορίας επιρροής – μεσαζοντες τελεσθείσας κατά συναυτουρία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκίας, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με το flashnews.gr.

