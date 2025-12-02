Τραγωδία στο Κερατσίνι: Εγγονός εντόπισε νεκρούς τον παππού του και τη γιαγιά του στο μπαλκόνι του σπιτιού τους

Στο πένθος βυθίστηκε οικογένεια από το Κερατσίνι, μετά από ένα τραγικό, τριπλό «χτύπημα της μοίρας», με ένα ζευγάρι ηλικιωμένων να φεύγει από τη ζωή, μην μπορώντας να αντέξει την απώλεια του γιου τους.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, το ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του, όπου διέμεναν επί 35 χρόνια, από τον εγγονό τους, ο οποίος, το πρωί του Σαββάτου, 29/11, είχε πάει να τους επισκεφθεί.

Ο ίδιος, ωστόσο, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα μακάβριο θέαμα, αντικρίζοντας τον παππού του και τη γιαγιά του νεκρούς, στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, ξαπλωμένους πλάι πλάι.

«Με πήρε τηλέφωνο ο εγγονός του παππού και της γιαγιάς. Βρήκε νεκρούς τον παππού του και τη γιαγιά του έξω από το σπίτι. Ο παππούς ήταν ανάσκελα και η γιαγιά ήταν μπρούμυτα και προς τα μέσα, προς το σπίτι, με την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή», ανέφερε γειτόνισσα του ζευγαριού μιλώντας στην εκπομπή του Mega.

Στην εκπομπή μίλησε και ο εγγονός του ζευγαριού, ο οποίος περιέγραψε το τι συνέβη: «Εγώ είχα πάει να τους πάω ψωμί. Την προηγούμενη ημέρα τους είχε δει και η μητέρα μου, η νύφη τους, και τίποτα… Πέθανε ο γιος τους, ο πατέρας μου, στα χέρια μου, μπροστά στα μάτια τους και εντάξει, οι άνθρωποι τώρα τελευταία ήταν σε δύσκολη κατάσταση».

Η απώλεια του γιου τους πριν από περίπου έναν χρόνο, φαίνεται να επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. «Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαζί από 15 χρόνων, ήταν η γιαγιά μου 15 χρόνων τότε ήταν που τα φτιάξανε, από την Κόρινθο. Μετά ήταν πάντα μαζί μέχρι και τώρα και πέθαναν μαζί», συμπλήρωσε ο εγγονός του ζευγαριού.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το ζευγάρι φαίνεται πως «έφυγε» από καρδιακό επεισόδιο, ο ένας μετά τον άλλον. Συγκεκριμένα, η ιατροδικαστική έκθεση δείχνει ισχαιμία μυοκαρδίου και για τους δύο, ενώ πρώτος φαίνεται πως εξέπνευσε ο ηλικιωμένος άνδρας και στη συνέχεια η σύζυγός του.

«Έπεσε, χτύπησε ο παππούς. Δεν ήταν το τραύμα αυτό θανατηφόρο βέβαια και έκατσε η γιαγιά από δίπλα και έπαθαν και οι δύο ισχαιμικό επεισόδιο. Χτύπησε το κεφάλι του ο παππούς και η γιαγιά μου τον έσυρε για αυτό έχει και κάποιες αμυχές στο χέρι του ο παππούς μου που ήταν από τη γιαγιά μου όπως τον έσυρε για να τον τραβήξει», ανέφερε ο εγγονός τους.

Η κηδεία του ζευγαριού που πέρασε μια ζωή μαζί θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 3/12.

